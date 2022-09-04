Türk Hava Yolları'ndan açıklama! Bazı yurt dışı uçuşları durdurma kararı uzatıldı

Türk Hava Yolları, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Açıklamaya göre bazı yurt dışı uçuşlarının durdurma kararının uzatıldığı bilgileri yer aldı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Türk Hava Yolları'ndan açıklama! Bazı yurt dışı uçuşları durdurma kararı uzatıldı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın operasyonu nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını uzattığını duyurdu.

Türk Hava Yolları'ndan açıklama! Bazı yurt dışı uçuşları durdurma kararı uzatıldı

THY SOSYAL MEDYADA AÇIKLADI

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "31 Ekim 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Türk Hava Yolları'ndan açıklama! Bazı yurt dışı uçuşları durdurma kararı uzatıldı

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