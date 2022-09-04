Evini ateşe verdi, yanan evden çıkmamak için mücadele etti! Yangın çıkararak canına kast eden adam ekiplere zorluk çıkardı!

Kocaeli İzmit'te tek başına yaşayan bir şahıs, nedeni bilinmeyen bir şekilde evinde yangın çıkarmaya çalıştı. Kendisini de evini de yakmak isteyen şahsı, dumanları fark eden komşularının itfaiye ekiplerine ihbar etmesi kurtardı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil ekiplerine haber vererek söz konusu eve müdahale etmeleri için çağırdı.

EVDEN ÇIKMAK İSTEMEDİ

Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, yangın çıkan eve müdahalede bulunarak küçük çaplı yangını kısa sürede söndürdü. Evin içerisinde kalan ve bir türlü çıkmayan şahıs, uzun süren cabaların ardından ancak evden çıkarılabildi. Yangından yara almadan kurtulan şahıs, sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.