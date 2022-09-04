Uykuda yakalandılar! AFAD duyurdu: Amasya, Taşova'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

AFAD depremi paylaştı. Paylaşılan verilere göre Amasya'nın Taşova ilçesinde, saat 03.49'da yerin 6.97 km derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremi, 3.7 büyüklüğünde olarak duyurdu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 4, 2022
Büyüklük : 3.6 (ML)
Yer : Tasova (Amasya)
Tarih-Saat : 04.09.2022, 03:49:18 TSİ
Enlem : 40.7451 N
Boylam : 36.4291 E
Derinlik : 6.97 km
Detay : https://t.co/p7f72dQ7OS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 4, 2022
UMUTLU-TASOVA (AMASYA) https://t.co/zWX9mwPQ67
04.09.2022, 03:49:18 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 4.4 km#Kandilli