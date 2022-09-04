Uykuda yakalandılar! AFAD duyurdu: Amasya, Taşova'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın verilerine göre Amasya'nın Taşova ilçesinde, gece saatlerinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Emine Özfalcı
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Uykuda yakalandılar! AFAD duyurdu: Amasya, Taşova'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

AFAD depremi paylaştı. Paylaşılan verilere göre Amasya'nın Taşova ilçesinde, saat 03.49'da yerin 6.97 km derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremi, 3.7 büyüklüğünde olarak duyurdu.

3
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sokak ortasında kadına şiddet! Önce kafa attı, ardından defalarca yumrukladı!
Sokak ortasında kadına şiddet! Önce kafa attı, ardından defalarca yumrukladı!
Son dakika | AFAD açıkladı! İzmir'in Menderes ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD açıkladı! İzmir'in Menderes ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem
Bulgarlar alışveriş için geldi, Edirne'yi istila etti! "Türkiye’de her şey çok ucuz, bagajları dolduracağız"
Bulgarlar alışveriş için geldi, Edirne'yi istila etti! "Türkiye’de her şey çok ucuz, bagajları dolduracağız"
Kütahya'da facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu otobüsü, meyve yüklü kamyona çarptı: Çok sayıda yaralı
Kütahya'da facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu otobüsü, meyve yüklü kamyona çarptı: Çok sayıda yaralı
CHP ağaç katletmeye devam ediyor! Beşiktaş Ayazma Parkı'ndaki ağaçların kesilme sebebi sinirleri hoplattı!
CHP ağaç katletmeye devam ediyor! Beşiktaş Ayazma Parkı'ndaki ağaçların kesilme sebebi sinirleri hoplattı!
Sosyal medya 'Kız Kulesi yıkıldı' iddiasıyla çalkalandı! Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden merakla beklenen açıklama geldi!
Sosyal medya 'Kız Kulesi yıkıldı' iddiasıyla çalkalandı! Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden merakla beklenen açıklama geldi!
Meteoroloji şiddetli yağışa karşı uyardı! Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, dolu, fırtına... İşte 4 Eylül 2022 Pazar hava durumu
Meteoroloji şiddetli yağışa karşı uyardı! Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, dolu, fırtına... İşte 4 Eylül 2022 Pazar hava durumu
İki buçuk metrelik Kara Mamba yılanı evlerine girdi! O, Kral Kobra yılanından sonra en zehirli tür!
İki buçuk metrelik Kara Mamba yılanı evlerine girdi! O, Kral Kobra yılanından sonra en zehirli tür!
Öldüğü sanılan 3 yaşındaki çocuk, cenazede canlandı! Annesi gerçeği fark etti, sonrası...
Öldüğü sanılan 3 yaşındaki çocuk, cenazede canlandı! Annesi gerçeği fark etti, sonrası...
Son dakika | AFAD açıkladı! İzmir'in Menderes ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD açıkladı! İzmir'in Menderes ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem
Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST 2022'de konuştu! Yunanistan'a gözdağı verdi: "Ey Yunan ileri gidersen bunun bedeli çok ağır olur"
Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST 2022'de konuştu! Yunanistan'a gözdağı verdi: "Ey Yunan ileri gidersen bunun bedeli çok ağır olur"
Bakan Nebat'den Türkiye Ekonomi Modeli açıklaması: "Türkiye daha fazla üreten ve ihraç eden bir ekonomiye dönüşüyor"
Bakan Nebat'den Türkiye Ekonomi Modeli açıklaması: "Türkiye daha fazla üreten ve ihraç eden bir ekonomiye dönüşüyor"