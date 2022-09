Kandırdığı küçük kızı eve götürdü, çıplak fotoğraflarını çekerek cinsel istismarda bulundu! "Allah korusun eğer yetişmeseydik..."

Geçtiğimiz gün Kocaeli Darıca'da, mahallede oyun oynayan 7 yaşındaki F.E.K. ve 8 yaşındaki ağabeyi E.K., sokakta gördükleri kedileri seviyordu. Edinilen bilgiye göre oturdukları binanın giriş katında oturan M.S., kedi seven iki kardeşi görerek onlara kedileri beslemek için et verebileceğini söyleyerek evine çağırdı. Evine gelen iki kardeşten abi E.K.'yi et verdikten sonra kedileri beslemesi için geri gönderdi. Diğer çocuk ile baş başa kalan M.S., iddia edilene göre küçük kıza cinsel istismarda bulundu.

LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNULDU

Uzun bir süre geçmesine rağmen çocukları eve gelmeyen anne T.K. endişelenerek sokağa indi. Oğlunu yalnız gören anne, kardeşinin nerede olduğunu sorunca komşuda olduğunu öğrendi. Kızının komşusunun evinde olduğunu öğrenen anne, kapıyı vurunca M.S., kapıyı yarı çıplak bir şekilde açınca komşular adamı linç etmeye kalkıştı. Yaşananlar sonrası M.S., polis ekiplerine ihbar edildi.

Ekiplerin olay yerine gelmesi üzerine M.S. tutuklandı. Telefonuna el konulan adam, emniyete sevk edildi. Küçük kızın psikolog himayesiyle ifadesi alındı.

Küçük kıza istismarda bulunan M.S., sorgu işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"YETİŞMESEYDİK KÖTÜ ŞEYLER OLABİLİRDİ"

Yaşananlar sonrası üzgün ve öfkeli olan baba C.K., " "Bizim kız kedileri çok sever, onlarla oynar ve besler. Her zamanki gibi bir arka sokakta kedilerin toplandığı bir alan var, bizim çocuklar da kedileri beslemeye ve sevmeye gitti. O arada tanımadığım bir şahıs tarafından çocuklar, 'Gelin ben size et vereceğim, siz kedileri besleyin' diye kandırılıyor. Adam bunları evlerine götürmüş. Bu sırada kızımı içeri alıyor, ağabeyini de, 'Sen git kedileri tut getir ben et hazırlayacağım' diyerek gönderiyor. Sonra oğlum kapıya vuruyor, kapıyı açmıyor. O arada bizim hanım da telaşlanıyor. Kapı açılınca, 'Siz ne yapıyorsunuz?' dedikten sonra kızı dışarı çıkarttı, o arada da adamın üstü çıplaktı, benim eşim, komşularım hepsi bunu gördü. Kızın fotoğraflarını çekmiş, mahrem yerlerine dokunarak taciz etmiş. Yani, Allah'tan yetiştik, Allah korusun eğer yetişmeseydik, kötü şeyler de olabilirdi. Kızımla konuştuk, aynı şeyleri anlattı. Biz, görgü tanıklarıyla birlikte ifade verdik, polise şikayette bulunduk. Bu tür adamların temizlenmesi lazım. Bu tip adamlar topluma zararlı insanlar" açıklamalarında bulundu.