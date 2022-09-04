Her yerde didik didik arandı! 2 yaşındaki çocuk kendi araçlarında ölü bulundu!

Gaziantep'ten kahreden haber... Gaziantep'in Nizip ilçesinde ailesi tarafından her yerde aranan 2 yaşındaki S.D., evlerinin önünde park halindeki araçta cansız halde bulundu. Çocuğun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
2 SAAT SONRA BULUNDU
Alınan bilgiye göre, Hafızpaşa Mahallesi Dede Efendi Sokak'ta 2 yaşındaki S.D.'nin kaybolması üzerine ailesi çocuğu aramaya başladı. 2 saatin ardından S.D., evlerinin önünde ailesine ait park halindeki aracın içinde cansız bulundu.
Nizip Devlet Hastanesine götürülen çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)