Her yerde didik didik arandı! 2 yaşındaki çocuk kendi araçlarında ölü bulundu!

2 yaşındaki S.D.'nin kaybolması üzerine ailesi, park halindeki araçlarında çocuklarının cansız bedenini buldu.

Gül Erdoğan
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Her yerde didik didik arandı! 2 yaşındaki çocuk kendi araçlarında ölü bulundu!

Gaziantep'ten kahreden haber... Gaziantep'in Nizip ilçesinde ailesi tarafından her yerde aranan 2 yaşındaki S.D., evlerinin önünde park halindeki araçta cansız halde bulundu. Çocuğun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Her yerde didik dik arandı! 2 yaşındaki çocuk kendi araçlarında ölü bulundu!

2 SAAT SONRA BULUNDU

Alınan bilgiye göre, Hafızpaşa Mahallesi Dede Efendi Sokak'ta 2 yaşındaki S.D.'nin kaybolması üzerine ailesi çocuğu aramaya başladı. 2 saatin ardından S.D., evlerinin önünde ailesine ait park halindeki aracın içinde cansız bulundu.

Nizip Devlet Hastanesine götürülen çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)

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