Son dakika | AFAD açıkladı! İzmir'in Menderes ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 15.02'de Kuşadası Körfezi'nde İzmir'in Menderes ilçesine 2.34 kilometre uzaklıkta 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 7.00 km altında gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem yerin 5.2 km altında 3.7 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD SON DEPREMLER 3 EYLÜL 2022 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 3 Eylül 2022 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 3 EYLÜL 2022 CUMARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.