Son dakika | AFAD açıkladı! İzmir'in Menderes ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 15.02'de Kuşadası Körfezi'nde İzmir'in Menderes ilçesine 2.34 kilometre uzaklıkta 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 7.00 km altında gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem yerin 5.2 km altında 3.7 büyüklüğünde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 3, 2022
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Kusadasi Korfezi, 2.34 km. Menderes (Izmir)
Tarih-Saat : 03.09.2022, 15:02:15 TSİ
Enlem : 37.9623 N
Boylam : 27.1540 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/um6T9zPmia@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER 3 EYLÜL 2022 CUMARTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 3 Eylül 2022 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 3, 2022
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) https://t.co/6kuYEnAq78
03.09.2022, 15:02:15 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 5.2 km#Kandilli
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 3 EYLÜL 2022 CUMARTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.