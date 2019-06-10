MSB açıkladı: Suç duyurusunda bulunuldu

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada "01 Haziran 2019’da Akit Tv’de yayımlanan bir programda TSK’da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, Askeri Ceza Kanunu 95/4 ve 125/3 maddeleri uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın o paylaşımı: