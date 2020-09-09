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  3. MSB açıkladı: Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu

MSB açıkladı: Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib harekât bölgesindeki görevi sırasında rahatsızlanan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

MSB açıkladı: Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

 

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kimdir? Neden öldü?Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kimdir? Neden öldü?

MSB açıkladı: Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu

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