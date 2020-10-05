MSB duyurdu! Azerbaycan, 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı

Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hain saldırıların ardından harekat başlatan Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki çok sayıda yerleşim yerini geri aldı. Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada,"Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekâtta bugüne kadar, Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekâtta bugüne kadar, Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı... — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 5, 2020

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