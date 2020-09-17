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MSB duyurdu! Sızma girişiminde bulunan 11 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li teröristin komandoların müdahalesi ve kara ateş destek kullanımıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu! Sızma girişiminde bulunan 11 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada,"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, Komandolarımızın müdahalesi ve kara ateş destek vasıtalarının kullanımıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

 

 

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Tayfun Altuntaş
Editör


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