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  3. MSB duyurdu: Terör örgütüne 3 bölgede ağır darbe: 13 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

MSB duyurdu: Terör örgütüne 3 bölgede ağır darbe: 13 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG’li teröristin operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından ," Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor!" ifadeleri kullanılarak yapılan bilgilendirmede," Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi" denildi.

Öte yandan 23 Nisan'da bakanlıktan yapılan açıklamada 50 teröristin cezalandırma atışları ve meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu. 

 

 

{TITLE_STRIP}Son dakika! MSB duyurdu: İnlerine girildi, hendekleri patlatıldı! 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

{TITLE_STRIP}Son dakika | MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 50 PKK'/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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