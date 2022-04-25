MSB duyurdu: Terör örgütüne 3 bölgede ağır darbe: 13 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından ," Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor!" ifadeleri kullanılarak yapılan bilgilendirmede," Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi" denildi.

Öte yandan 23 Nisan'da bakanlıktan yapılan açıklamada 50 teröristin cezalandırma atışları ve meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu.

Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor!



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/vUwR2DKgeS — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 25, 2022

Son dakika! MSB duyurdu: İnlerine girildi, hendekleri patlatıldı! 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 50 PKK'/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi