İstanbul15 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. MSB: Hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında  4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.

 

 

 

 

 

 

 

Ağrı'da 8 terörist etkisiz hale getirildiAğrı'da 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildiMSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildiMSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildiMSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

 

Etiketler : ,

HABERE YORUM KAT