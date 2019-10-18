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  3. MSB o görüntüleri paylaştı! "Hayat normale dönmeye başladı"

MSB o görüntüleri paylaştı! "Hayat normale dönmeye başladı"

MSB, Twitter'dan bir video paylaştı. Paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimizin kontrol altına aldığı Fırat’ın doğusundaki bölgelerde hayat normale dönmeye başladı." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın, Twitter hesabından paylaşımda bulunuldu.

"FIRAT'IN DOĞUSUNDAKİ BÖLGELERDE HAYAT NORMALE DÖNMEYE BAŞLADI"

MSB, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman Mehmetçiklerimizin kontrol altına aldığı Fırat’ın doğusundaki bölgelerde hayat normale dönmeye başladı."

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın o paylaşımı

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