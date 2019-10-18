MSB o görüntüleri paylaştı! "Hayat normale dönmeye başladı"
MSB, Twitter'dan bir video paylaştı. Paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimizin kontrol altına aldığı Fırat’ın doğusundaki bölgelerde hayat normale dönmeye başladı." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın, Twitter hesabından paylaşımda bulunuldu.
"FIRAT'IN DOĞUSUNDAKİ BÖLGELERDE HAYAT NORMALE DÖNMEYE BAŞLADI"
MSB, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kahraman Mehmetçiklerimizin kontrol altına aldığı Fırat’ın doğusundaki bölgelerde hayat normale dönmeye başladı."
İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın o paylaşımı
Kahraman Mehmetçiklerimizin kontrol altına aldığı Fırat’ın doğusundaki bölgelerde hayat normale dönmeye başladı.#MSB #TSK pic.twitter.com/SJ3iWKQKwO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 18, 2019
Etiketler : MSB, Barış Pınarı Harekatı
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