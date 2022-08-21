MSB Ukrayna'nın tahıl ihracatıyla ilgili duyurdu! "Çernomorsk'tan 2, Odessa’dan 1 ve Yuzni’den 1 olmak üzere toplam 4 gemi hareket etti"

25 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasıyla iki ülke arasında gerilim had safhaya taşınmış, Ukrayna'nın tahıl ihracatı bloke edilmişti. Geçtiğimiz haftalarda da Türkiye öncülüğünde, Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye arasında toplantı düzenlenerek tahıl koridoru anlaşması imzalanmıştı. Gerginliğin ortadan kalkmasıyla birlikte Ukrayna, tahıl ihracatına tekrar başlamıştı.

4 GEMİ HAREKET ETTİ

Tahıl koridoru anlaşması sonrası, Ukrayna'dan hareket eden gemi trafiği son sürat devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabında, Ukrayna’dan toplam 4 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.

Twitter'da yapılan paylaşımda, “Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna’nın Çernomorsk limanından 2, Odessa’dan 1 ve Yuzni’den 1 olmak üzere toplam 4 gemi hareket etti. Ayrıca bugün Ukrayna’dan gelen 1 gemi ile Ukrayna’ya gidecek 5 geminin de denetlemesi gerçekleştirilecek” ifadelerine yer verildi.