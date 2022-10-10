MSB'den açıklama: 8 terörist etkisiz hale getirildi! "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlere darbesi devam ediyor... Milli Savunma Bakanlığı tarafından Twitter'da yapılan açıklamaya göre, taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

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