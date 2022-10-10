MSB'den açıklama: 8 terörist etkisiz hale getirildi! "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlere darbesi devam ediyor... Milli Savunma Bakanlığı tarafından Twitter'da yapılan açıklamaya göre, taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/QCUjxXpMjZ