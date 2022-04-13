Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor. 27 Mart 2022 Pazar günü gerçekleşen sınavda, sonuçların ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak konusu oldu. MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı 2022? MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonucu sorgulama ekranı konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin ayrıntıları…

MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2022?

Milli Savunma Üniversitesi ve ÖSYM işbirliğinde düzenlenen sınavın ardından, sonuçların açıklanıp açıklanmadığı adaylar tarafından merak ediliyor. 27 Mart Pazar 2022 günü gerçekleşen sınavın sonuçları henüz açıklanmadı.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022? SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Milli Savunma Üniversitesi’ne gitmek isteyen adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını yakından takip ediyor. ÖSYM’nin açıkladığı sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 Perşembe günü açıklanması bekleniyor. MSÜ’ye girmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile birlikte ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilirler.

SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ 2022 sınav cevap anahtarı | MSÜ sınav cevapları 27 Mart 2022