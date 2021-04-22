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MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak 2021? 2021 MSÜ tercih ekranı: Nasıl tercih yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2021-MSÜ) sonuçları açıklandı. Binlerce adayın katılım sağladığı sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla gözler tercih dönemine çevrildi. Peki MSÜ tercihleri ne zaman 2021? MSÜ tercihi nasıl yapılır? İşte 2021 MSÜ tercih ekranı.

MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak 2021? 2021 MSÜ tercih ekranı: Nasıl tercih yapılır?

Merakla beklenen MSÜ sonuçları 22 Nisan 2021 tarihinde açıklandı. MSÜ sınav puanlarını öğrenen adaylar bu kez tercih yapacaklar. Peki MSÜ tercihleri ne zaman 2021? 2021 MSÜ tercih ekranı: Nasıl tercih yapılır? 

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

ÖSYM tarafından 4 Nisan tarihinde düzenlenen 2021-MSÜ sınavının  sonuçları http://www.osym.gov.tr üzerinden adayların erişimine açıldı. Sınav sonrası başarılı olan adaylar tercihlerini gerçekleştirecek. MSÜ tercih kılavuzu 15 gün içerisinde yayınlanacak. Tercihler de 15 gün içinde kılavuzun yayımlanmasıyla başlayacak. Tercih dönemi başladığında haberimizden adaylara duyurulacaktır. 

MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak 2021? 2021 MSÜ tercih ekranı: Nasıl tercih yapılır?

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

MSÜ tercihleri www.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

MSÜ TERCİH EKRANI

Adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapacak.

Yapılan açıklamada, ''Harp Okulları için 2021-YKS Sayısal, eşit ağırlık ve sözelden Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın %90’ını almış olmak şartıyla kendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5’i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5’lik kontenjanın dışında tutulurlar.'' denildi. 

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MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak 2021? 2021 MSÜ tercih ekranı: Nasıl tercih yapılır?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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