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Mudarebe ne demek, TDK'ya göre Mudarebe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mudarebe kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mudarebe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mudarebe nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mudarebe kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mudarebe ne demek, TDK'ya göre Mudarebe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mudarebe ne demek? Mudarebe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mudarebe kelimesi. Peki mudarebe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mudarebe nedir, mudarebe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MUDAREBE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mudarebe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mudarebe kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mudarebe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir yandan sermaye, öte yandan emek konularak kurulan şirket

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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