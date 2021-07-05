Ekranların sevilen yüzü Müge Anlı, Tatlı Sert programı ile bugün ATV ekranlarında yer almadı. İzleyicilerinin yeni bölümlerini heyecanla beklediği programın yayımlanmaması üzerine internet kullanıcıları arama motorlarında, Müge Anlı ATV'den ayrıldı mı, başka kanala mı geçti? | Müge Anlı yayından mı kaldırıldı 5 Temmuz 2021? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

MÜGE ANLI ATV'DEN AYRILDI MI, BAŞKA KANALA MI GEÇTİ?

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 5 Temmuz günü yayımlanmadı.

13 sezondur kesintisiz olarak yayımlanan ve bugüne kadar 3200 kaybın bulunduğu, 168 cinayet dosyasının aydınlatıldığı ve 880 ailenin kavuşturulduğu program, geçtiğimiz cuma günü sezon finali yaptı.

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TİAK reytinglerine göre Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yerine ATV ekranlarında saat 10.00'da, rayting rekorlarını altüst eden fenomen dizi Kardeşlerim yer alacak.

SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Müge Anlı bu yıl 23 cinayetin aydınlatıldığı bilgisini verdi ve hangi iller olduğunu okuyarak emniyete, jandarmaya, savcıya, hakimlere, arama kurtarmaya ve devletin her birimindeki çalışanlara teşekkürlerini sundu.

Müge Anlı, bu yılki cinayetlerdeki kadınların hepsinin kocaları ve sevgilileri tarafından öldürüldüğünü, bir adamın karısı tarafından, diğer kişilerin de ailesi yakınından öldürüldüğünü söyleyerek insanının düşmanını uzakta aramaması gerektiğini belirtti.

Müge Anlı Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın stüdyoda olduğu bilgisini vererek bugüne kadar 43 aşevi yapıldığını, kasada 24 milyon lira biriktiğini söyledi ve Kızılay çalışanlarına da teşekkür etti

. Kerem Bey günlük 70 bin insana yemek çıktığı bilgisini verip Müge Anlı'nın Arakan'da yaptırdığı mahalleden de söz etti. Kerem Bey Müge Anlı'ya Kızılay'ın en üst seviye madalyası olan Platin madalyayı takdim etti.

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Müge Anlı Büyükşen çiftinin katilinin de artık bulunacağına inandığını belirtip zaten fotoğrafın çekildiğini düşündüğünü söyledi.

Çok farklı bir sonuçla da karşılaşılsa ona da razı olacağını belirten Müge Anlı, ihbarların yaz aylarında da geleceğini, sezon finali yapılıyor diye bu konunun bitmeyeceğini dile getirdi.

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Müge Anlı, başta kendilerine çok destek olduğu için Serhat Albayrak'a ve ardından ATV, A Haber ekibinden kişilerin ismini okuyarak teşekkür etti.