Türkiye'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Avukat olarak yer alan Rahmi Özkan'ın öldüğü iddia edildi. Haziran ayında sezon finali yapan fenomen programın son gününde de stüdyoda yer alan Özkan'ın geçtiğimiz günlerde hastanelik olduğu öne sürüldü. Peki Müge anlı Avukat Rahmi Özkan öldü mü 2021? Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl son dakika?

MÜGE ANLI AVUKAT RAHMİ ÖZKAN ÖLDÜ MÜ 2021?

Müge Anlı programında tanınan Avukat Rahmi Özkan’ın öldüğü iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Anlı ve ya başka bir kaynaktan resmi bir açıklama yapılmamıştır.

RAHMİ ÖZKAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL SON DAKİKA?

Ünlü avukat Özkan’n sağlık durumuna ilişkin henüz net bir bilgi verilmedi. Yeni gelişmeler olduğunda haberimizde yer verilecektir.

Rahmi Özkan kimdir? Rahmi Özkan kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?