Müge Anlı yeni sezon başladı mı 2021 Ağustos? Müge Anlı yeni sezon tarihi belli oldu mu 2021?

Programında her hafta Türkiye'nin gündemini belirleyen konular işleyen araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın yeniden ekranlara çıkacağı gün bekleniyor. Son olarak Büyükşen cinayetini işleyen anlı ve ekibi ülkenin gündemine oturmuştu.

Büyükşen cinayetini programında ele alan Anlı büyük bir başarıya imza atarak katillerin yakalanmasında rol oynadı. Büyükşen konusunun ardından 2 Temmuz'da sezon finaline giren programın ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki Müge Anlı yeni sezon başladı mı 2021 Ağustos? Müge Anlı yeni sezon hangi tarihte 2021?

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MÜGE ANLI YENİ SOZON BAŞLADI MI 2021?

Ağustos ayına girmemizle birlikte Müge Anlı ile Tatlı Sert programının takipçileri yeni sezon tarihini de merak ediyor. 2021 yılında da en çok izlenen programlardan biri olan Müge Anlı’nın yeni sezon tarihi belli oldu.

MÜGE ANLI YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

2008 yılında ilk kez izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 14. Sezonu ile Eylül ayında ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

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