Zuhal Topal FOX ile yollarını ayırdı! Yeni adresi belli olduDiyarbakır'da korku dolu anlar! Trafo patladıÇocuk cesedi diye gittiler, beze sarılı yavru köpek cesedi çıktı!Galatasaray Rony Lopes için harekete geçti | Cimbomun bu transferde rakipleri varPara vermediği için annesini dövdü sonra rehin aldı! Anneyi polisler kurtardıAngın isminin anlamı nedir, Angın ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Elçin isminin anlamı nedir, Elçin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Çinel isminin anlamı nedir, Çinel ne demektir? Kuranda geçiyor mu?TEMA vakfı fidan bağışı nasıl yapılır? |1 adet fidan ne kadar?Müge Anlı yeni sezon başladı mı 2021 Ağustos? Müge Anlı yeni sezon tarihi belli oldu mu 2021?
İstanbul33 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Müge Anlı yeni sezon başladı mı 2021 Ağustos? Müge Anlı yeni sezon tarihi belli oldu mu 2021?

Müge Anlı yeni sezon başladı mı 2021 Ağustos? Müge Anlı yeni sezon tarihi belli oldu mu 2021?

ATV'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert Temmuz'un ilk haftasında sezon finali yapmıştı. İlgiyle izlenen programın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Özellikle Ağustos ayına girmemizle birlikte Müge Anlı yeni sezon başladı mı 2021 Ağustos? Müge Anlı yeni sezon hangi tarihte 2021? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte o soruların yanıtları.

Müge Anlı yeni sezon başladı mı 2021 Ağustos? Müge Anlı yeni sezon tarihi belli oldu mu 2021?

Programında her hafta Türkiye'nin gündemini belirleyen konular işleyen araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın yeniden ekranlara çıkacağı gün bekleniyor. Son olarak Büyükşen cinayetini işleyen anlı ve ekibi ülkenin gündemine oturmuştu.

Büyükşen cinayetini programında ele alan Anlı büyük bir başarıya imza atarak katillerin yakalanmasında rol oynadı. Büyükşen konusunun ardından 2 Temmuz'da sezon finaline giren programın ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki Müge Anlı yeni sezon başladı mı 2021 Ağustos? Müge Anlı yeni sezon hangi tarihte 2021?

{TITLE_STRIP}Taşlar şimdi yerine oturdu! Kamoyunda ses getiren Büyükşen cinayetinde kilit adam konuştu: Cinayetten 20 gün önce ayrılmıştık!

MÜGE ANLI YENİ SOZON BAŞLADI MI 2021?

Ağustos ayına girmemizle birlikte Müge Anlı ile Tatlı Sert programının takipçileri yeni sezon tarihini de merak ediyor. 2021 yılında da en çok izlenen programlardan biri olan Müge Anlı’nın yeni sezon tarihi belli oldu.

Müge Anlı yeni sezon başladı mı 2021 Ağustos? Müge Anlı yeni sezon tarihi belli oldu mu 2021?

MÜGE ANLI YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

2008 yılında ilk kez izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 14. Sezonu ile Eylül ayında ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak. 

Müge Anlı yeni sezon başladı mı 2021 Ağustos? Müge Anlı yeni sezon tarihi belli oldu mu 2021?

{TITLE_STRIP}Müge anlı Avukat Rahmi Özkan öldü mü 2021? Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl son dakika?

 

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT