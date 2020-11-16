Müge Anlı'da bir cinayet daha çözüldü! Zeliha Cevdet çifti cinayetinde 3 tutuklama

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir kuyuda cesetleri bulunan Cevdet Uysal (66) ve Zeliha Uysal'ı (64) av tüfeğiyle öldürdüğünü itiraf eden Bünyamin Altınay ve kardeşi Kadir Altınay tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Canlı yayında son dakika açıklamalarda bulunan Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı 2 bin lira için kardeşini ve eniştesini öldüren Bünyamin Altınay'ın cinayette ve bildiği halde susan kardeşi Kadir Altınay'ın da yardım ve yataklıktan tutuklandığını söyledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Pınarlı köyünde yaşayan ve 26 Ekim'de ortadan kaybolan Cevdet- Zeliha Uysal çiftinin cep telefonları, evlerinde, Cevdet Uysal'a ait araç da kontak anahtarı üzerinde evin garajında bulundu. Çift her yerde aranırken, Dinar'a bağlı Pınarlı köyünde çobanlık yapan Abdullah Korkmaz 10 Kasım günü keçilerini otlatmak için çıktığı arazide, çevreden yayılan kötü kokuyu fark etti. Kokunun kaynağını aradığında da kuyu içinde ceset olduğunu gördü.

CESETLERİN ÜZERİ TAŞLARLA KAPATILMIŞ

Çoban Korkmaz'ın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kuyuda üzeri taşlarla örtülü, yüzleri tanınmaz halde 1'i kadın 2 kişinin cansız bedeni olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen savcının talimatıyla jandarma, kuyudan cesetleri çıkardı. Cesetlerin, 17 gündür kayıp olarak aranan Cevdet-Zeliha Uysal çiftine ait olduğu belirlendi.

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