Müge Anlı'da Zeliha ve Cevdet Uysal cinayetini itiraf etti: Cinayeti kocam işledi

Zeliha ve Cevdet Uysal çifti Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde emekli hayatı yaşarken 26 Ekim'de kayıplara karıştı. Yaşlı çiftin kızları Müge Anlı'ya konuk olarak anne ve babasının bulunması için yardım istedi. Kızları, dayılarından şüphelendiğini ve anne babasının sık sık dayısıyla kavga ettiğini söylemişti. Günlerce aranan çiftin cesetleri Pınarlı ilçesinde bulunan bir arsada kuyuda çıktı.

YENGE İTİRAF ETTİ

Müge Anlı, 11 Kasım yani bugünkü programında sıcak bir gelişme aktardı.

Zeliha Uysal'ı kardeşi Bünyamin Altınay’ın öldürdüğünü söyledi. Müge Anlı, ''Bünyamin'in eşi Nazire Altınay, 'Cinayeti kocam işledi' dedi'' diye konuştu.

Cinayetin nedeni ise Bünyamin Altınay’ın 2 bin lira arabulucu ücretini ödemek istememesi, Bünyamin, Zeliha ve Cevdet arasında bu konuda çıkan tartışma üzerine ise Bünyamin, kardeşi Zeliha ve eşi Cevdet’i öldürüyor. Cinayet sonrası ise kardeşi Kadir’i çağırıyor ve tarlanın oradaki kuyuya cesetleri atıyorlar. Diğer taraftan Cesetleri bulunan Zeliha ve Cevdet Uysal çiftinin pompalı tüfekle başlarından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

CESETLER KUYUDAN ÇIKTI: KÖTÜ KOKU GELİNCE FARKETTİM

Dinar’a bağlı Pınarlı köyünde çobanlık yapan Abdullah Korkmaz, bugün keçilerini otlatmak için araziye çıktı. Abdullah Korkmaz, öğleden sonra Yılanlı Dere mevkisi yakınlarında bir sulama kanalına ait kuyunun yakınına dinlenmek için oturdu. Bu sırada çevreden kötü koku yayıldığını fark eden Korkmaz, kokunun kaynağını aramak için çevreye bakındı. 2 metrelik kuyuyu kontrol eden Abdullah Korkmaz, iki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Çoban Korkmaz’ın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kuyuda üzeri taşlarla örtülü, yüzleri tanınmaz halde 1’i kadın 2 kişinin cansız bedeni olduğu belirlendi. Olay yerine gelen savcının talimatıyla jandarma olay yeri inceleme ekipleri kuyuya inerek, cesetleri çıkardı. Cesetlerin, 17 gündür kayıp olarak aranan Cevdet ve Zeliha Uysal çiftine ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yapılan incelemenin ardından iki ceset otopsi ve kimlik tespiti için Dinar Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın geniş çaplı sürdürüldüğü öğrenildi.

Korkunç olay Kayıp çift 17 gündür aranıyordu...

25 EKİM’DEN BU YANA ARANIYORLARDI

Pınarlı köyünde yaşayan ve 25 Ekim’den bu yana haber alınamayan Cevdet- Zeliha Uysal çiftinin cep telefonları kapısı kapalı ve anahtarı üzerinde olan evlerinde; Cevdet Uysal’a ait araç da kontak anahtarı üzerinde evin garajında bulunmuştu. Çiftin kaybolmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatılmış ancak bugüne kadar herhangi bir sonuç elde edilememişti.

CENAZELER ÇİFTE AİT ÇIKTI

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesindeki 2 metrelik kuyuda bulunan cenazelerin 17 gündür kayıp olarak aranan Cevdet Uysal ve Zeliha Uysal çiftine ait olduğu belirlendi. Dinar Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler Uysal çiftinin bir çocuğu tarafından teşhis edildi. Cenazeler incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne gönderildi.

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