Müge Anlı'da dehşete düşüren olay sonuçlandı! Kuzeniyle ilişkiye girdikten sonra öldürüp çukura gömen Mehmet Taşdelen hakkında karar çıktı!

Yasak aşk yaşadığı 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'ı öldürüp, çukura gömen tutuklu sanık Mehmet Taşdelen, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya getirildi. Duruşmada, öldürülen Ayşe Altuntaş'ın yakınları da bulundu. Duruşma savcısı, sanık Taşdelen hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği mütalaasını tekrar ettiğini belirtti.

SUÇUNU İNKAR ETTİ!

Son sözü ve savunması istenen sanık Taşdelen, suçu inkar ederek, "Yapmadığım bir suçtan dolayı yargılanıyorum. Tasarlayarak öldürmediğime dair Allah şahidimdir. Köyün çobanı ve muhtarının da dinlenmesini istiyorum. Onlar benim 4-5 senedir oraya gittiğimi biliyorlar. Yapmadığım bir suçtan dolayı karşınızda olmamdan dolayı çok pişmanım" ifadelerini kullandı. Sanık son sözünde ise "Ayşe'yi ben öldürmedim. Benim tek şahidim Allah, sonra sizlersiniz. Mahkemenizin vereceği karara razıyım. Suçsuzum beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi.

AVUKATIN SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!

Sanık avukatı da müvekkilinin maktüleyi öldürmesine dair hiçbir somut delil olmadığına dikkat çekti. Ayşe Altuntaş'ın talihsizlik sonucu çukura düşebileceği göz önünde bulundurulması gerektiğini yineleyerek "Mahkemenizce karar verilirken kamuoyu baskısının minimalize edilerek karar verilmesi gerekir. Tahliyesini ve beraatini talep ederiz" diye konuştu.

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