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Müge Boz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, kiminle evli ? Hangi yapımlarda rol aldı?

Ekranların güzel oyuncusu Müge Boz yaptığı paylaşımlar ve katıldığı programlardan dolayı merak konusu oldu. Peki Müge Boz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi yapımlarda rol aldı? Detayları haberimizde derledik...

Müge Boz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, kiminle evli ? Hangi yapımlarda rol aldı?

Müge Boz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi yapımlarda rol aldı? Soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Merak konusu edilen Müge Boz hakkında tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

MÜGE BOZ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Müge Boz, 13 Nisan 1984 yılında dünyaya geldi. Annesi Yugoslavya göçmeni, babası ise Egelidir. Bir kız kardeşi vardır. Çocukluğu İstanbul’da geçen Müge Boz, 12 yaşındayken babasının işi nedeniyle İzmir’e Karşıyaka’ya taşınmıştır.

İzmir Atatürk Lisesinden mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesinde Sinema TV ve Halkla İlişkiler Bölümünde eğitimini tamamladı. Norveç'te Hogskulen i Volda ismindeki okuldan burs kazanarak orada 'Strategic Design', 'Digital Photography' eğitimleri almıştır. Öte yandan sanata da ilgisi olan Boz,11 sene bale, 4 sene piyano eğitimi almıştır. Birçok spor dalıyla (yüzme, tenis, paten, voleybol, motosiklet) ilgilenmiştir. 36 yaşındaki Boz, son yıllarda düzenli olarak yoga yapmaktadır. 2011 yılında Şüphe adlı dizide Meltem karakterini ve Karakol adlı dizide Ada karakterine hayat vermiştir.

Müge Boz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, kiminle evli ? Hangi yapımlarda rol aldı?

2009'da Turkcell'in 3G reklamında, 2010 yılında da Arçelik Autologic Çamaşır Makinesi, Maximum Kart ve Nescafe 3'ü 1 Arada reklamlarında rol almıştır.

Ayrıca modellik de yapmaktadır. Zen Pırlanta'nın 2010 kampanyasının yüzüdür. Loft ve T-box çekimlerinde de yer almıştır. Vogue, Tempo, Marie Claire, Women's Health, Instyle gibi dergilerde moda çekimleri yapmıştır. İkinci sezonunda katıldığı Leyla ile Mecnun dizisinden sezon sonu ayrılmıştır. TRT 1'de Gurbette Aşk adlı dizide rol almaktadır. Son olarak Kayıt Dışı dizisinde rol almıştır.

Müge Boz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, kiminle evli ? Hangi yapımlarda rol aldı?

MÜGE BOZ EVLİ Mİ, KİMİNLE EVLİ?

Müge Boz, Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Caner Erdeniz ile 2009 yılında hayatını birleştirdi. Çiftin bu evliliğinden Vina isminde bir kız evlatları vardır.

Müge Boz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, kiminle evli ? Hangi yapımlarda rol aldı?

CANER ERDENİZ KİMDİR?

Caner Erdeniz, 25 Nisan 1987 İzmir'de dünyaya geldi. Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 2.00 boyundaki Caner, Kısa forvet pozisyonunda görev almaktadır. Aynı zamanda eski basketbolcu Mehmet Erdeniz'in oğludur.

Caner Erdeniz'in detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Caner Erdeniz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Kiminle evli?Caner Erdeniz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Kiminle evli?

Müge Boz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, kiminle evli ? Hangi yapımlarda rol aldı?

HANGİ YAPIMLARDA ROL ALMIŞTIR?

2008    Melekler Korusun   
2011    Toprağın Çocukları    
2011    Şüphe    
2011    Karakol-Herkes Adalet İster    
2012    Leyla ile Mecnun   
2012    Bir Hikayem Var  
2012    Karaoğlan Bayır Gülü    
2013    Bu İşte Bir Yalnızlık Var   
2013    Gurbette Aşk Bir Yastıkta   
2013    Yalan Dünya    
2013    Aşk Emek İster  
2014    Arka Sokaklar  
2016    Sevda Kuşun Kanadında    
2017    Muhteşem Yüzyıl: Kösem   
2017    Kayıtdışı 
2017    Hadi    Kendisi    
2018    Nezih Bir Film   
2019    Çat Kapı Aşk  
2019    Geçmiş Olsun  
2021    Akıncı    

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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