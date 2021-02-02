Müge Boz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, kiminle evli ? Hangi yapımlarda rol aldı?

Müge Boz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi yapımlarda rol aldı? Soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Merak konusu edilen Müge Boz hakkında tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

MÜGE BOZ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Müge Boz, 13 Nisan 1984 yılında dünyaya geldi. Annesi Yugoslavya göçmeni, babası ise Egelidir. Bir kız kardeşi vardır. Çocukluğu İstanbul’da geçen Müge Boz, 12 yaşındayken babasının işi nedeniyle İzmir’e Karşıyaka’ya taşınmıştır.

İzmir Atatürk Lisesinden mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesinde Sinema TV ve Halkla İlişkiler Bölümünde eğitimini tamamladı. Norveç'te Hogskulen i Volda ismindeki okuldan burs kazanarak orada 'Strategic Design', 'Digital Photography' eğitimleri almıştır. Öte yandan sanata da ilgisi olan Boz,11 sene bale, 4 sene piyano eğitimi almıştır. Birçok spor dalıyla (yüzme, tenis, paten, voleybol, motosiklet) ilgilenmiştir. 36 yaşındaki Boz, son yıllarda düzenli olarak yoga yapmaktadır. 2011 yılında Şüphe adlı dizide Meltem karakterini ve Karakol adlı dizide Ada karakterine hayat vermiştir.

2009'da Turkcell'in 3G reklamında, 2010 yılında da Arçelik Autologic Çamaşır Makinesi, Maximum Kart ve Nescafe 3'ü 1 Arada reklamlarında rol almıştır.

Ayrıca modellik de yapmaktadır. Zen Pırlanta'nın 2010 kampanyasının yüzüdür. Loft ve T-box çekimlerinde de yer almıştır. Vogue, Tempo, Marie Claire, Women's Health, Instyle gibi dergilerde moda çekimleri yapmıştır. İkinci sezonunda katıldığı Leyla ile Mecnun dizisinden sezon sonu ayrılmıştır. TRT 1'de Gurbette Aşk adlı dizide rol almaktadır. Son olarak Kayıt Dışı dizisinde rol almıştır.

MÜGE BOZ EVLİ Mİ, KİMİNLE EVLİ?

Müge Boz, Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Caner Erdeniz ile 2009 yılında hayatını birleştirdi. Çiftin bu evliliğinden Vina isminde bir kız evlatları vardır.

CANER ERDENİZ KİMDİR?

Caner Erdeniz, 25 Nisan 1987 İzmir'de dünyaya geldi. Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 2.00 boyundaki Caner, Kısa forvet pozisyonunda görev almaktadır. Aynı zamanda eski basketbolcu Mehmet Erdeniz'in oğludur.

Caner Erdeniz'in detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Caner Erdeniz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Kiminle evli?

HANGİ YAPIMLARDA ROL ALMIŞTIR?

2008 Melekler Korusun

2011 Toprağın Çocukları

2011 Şüphe

2011 Karakol-Herkes Adalet İster

2012 Leyla ile Mecnun

2012 Bir Hikayem Var

2012 Karaoğlan Bayır Gülü

2013 Bu İşte Bir Yalnızlık Var

2013 Gurbette Aşk Bir Yastıkta

2013 Yalan Dünya

2013 Aşk Emek İster

2014 Arka Sokaklar

2016 Sevda Kuşun Kanadında

2017 Muhteşem Yüzyıl: Kösem

2017 Kayıtdışı

2017 Hadi Kendisi

2018 Nezih Bir Film

2019 Çat Kapı Aşk

2019 Geçmiş Olsun

2021 Akıncı