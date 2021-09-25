Muğla Fethiye'de cinci hoca skandalı! Cin çıkarma bahanesiyle kadınları taciz etti, cinsel saldırıda bulundu!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Bahadır Koyuncu isimli kişi kendisini kendisini 'din alimi' gibi tanıtarak akıl almaz olaylar gerçekleştirdi. Koyuncu'nun yardım almak için yanına gelen kadınları cin çıkarma bahanesiyle taciz ettikten sonra zorla cinsel ilişkiye zorladığı belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlanan koyuncu çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Koyuncu'ya yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

KADINLARIN GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU

Edinilen bilgilere göre Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada kapsamında Bahadır Koyuncu'nun evinde yapılan aramada bulunan dizüstü bilgisayarda cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilen kadınların görüntüleri bulundu.

Ayrıca evde yapılan aramada ruhsatsız tabancalar, pompalı tüfekler, pala, mınçıka, kelepçe ile tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, yüzük, Kur’an-ı Kerim ele geçirildi.

MAĞDUR KADINLARIN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Koyuncu'nun mağdur ettiği kadınlar ifadelerinde, psikolojik sorunlar yaşadıklarını ve yardım almak amacıyla şahsın yanına gittiklerini ifade etti.

Koyuncu'nun cin çıkarma bahanesiyle kadınlara cinler tarafından vücutlarının ele geçirildiğini söylediğini anlattılar. Sonraki görüşmelerde cin çıkarma bahanesiyle Koyuncu'nun cinsel ilişkiye zorladıklarını ifade eden kadınlar, ilişkinin gizliye görüntüye alındığını ve şantaj yapıldığını söylediler.

Öte yandan bir kadının ifadesinde, Koyuncu'nun şantaj kasetleriyle kendisini tekrar birlikte olmaya zorladığını belirterek, " Biz de kimseye söyleyemedik. Mecbur bıraktı ve gittik hatta evimize bile geldi" dediği öğrenildi.