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  3. Muğla Fethiye'de cinci hoca skandalı! Cin çıkarma bahanesiyle kadınları taciz etti, cinsel saldırıda bulundu!

Muğla Fethiye'de cinci hoca skandalı! Cin çıkarma bahanesiyle kadınları taciz etti, cinsel saldırıda bulundu!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde cin çıkarma bahanesiyle yanına gelen kadınları taciz eden ve cinsel saldırıda bulunan Bahadır Koyuncu isimli kişi gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Koyuncu'nun bilgisayarında çok sayıda kadının görüntüleri bulundu.

Muğla Fethiye'de cinci hoca skandalı! Cin çıkarma bahanesiyle kadınları taciz etti, cinsel saldırıda bulundu!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Bahadır Koyuncu isimli kişi kendisini kendisini 'din alimi' gibi tanıtarak akıl almaz olaylar gerçekleştirdi. Koyuncu'nun  yardım almak için yanına gelen kadınları cin çıkarma bahanesiyle taciz ettikten sonra zorla cinsel ilişkiye zorladığı belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlanan koyuncu çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

Koyuncu'ya yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 

Muğla Fethiye'de cinci hoca skandalı! Cin çıkarma bahanesiyle kadınları taciz etti, cinsel saldırıda bulundu!

KADINLARIN GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU

Edinilen bilgilere göre Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada kapsamında Bahadır Koyuncu'nun evinde yapılan aramada bulunan dizüstü bilgisayarda cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilen kadınların görüntüleri bulundu.

Ayrıca evde yapılan aramada ruhsatsız tabancalar, pompalı tüfekler, pala, mınçıka, kelepçe ile tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, yüzük, Kur’an-ı Kerim ele geçirildi.  

Muğla Fethiye'de cinci hoca skandalı! Cin çıkarma bahanesiyle kadınları taciz etti, cinsel saldırıda bulundu!

MAĞDUR KADINLARIN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Koyuncu'nun mağdur ettiği kadınlar ifadelerinde, psikolojik sorunlar yaşadıklarını ve yardım almak amacıyla şahsın yanına gittiklerini ifade etti. 

Koyuncu'nun cin çıkarma bahanesiyle kadınlara cinler tarafından vücutlarının ele geçirildiğini söylediğini anlattılar. Sonraki görüşmelerde cin çıkarma bahanesiyle Koyuncu'nun cinsel ilişkiye zorladıklarını ifade eden kadınlar, ilişkinin gizliye görüntüye alındığını ve şantaj yapıldığını söylediler. 

Muğla Fethiye'de cinci hoca skandalı! Cin çıkarma bahanesiyle kadınları taciz etti, cinsel saldırıda bulundu!

Öte yandan bir kadının ifadesinde, Koyuncu'nun şantaj kasetleriyle kendisini tekrar birlikte olmaya zorladığını belirterek, " Biz de kimseye söyleyemedik. Mecbur bıraktı ve gittik hatta evimize bile geldi" dediği öğrenildi.

Muğla Fethiye'de cinci hoca skandalı! Cin çıkarma bahanesiyle kadınları taciz etti, cinsel saldırıda bulundu!

Tayfun Altuntaş
Editör
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