Muğla'da iki yangın devam ediyor! Hem havadan hem karadan müdahale ediliyor!
Muğla'da Milas ve Köyceğiz'deki orman yangınlara hala devam ediyor. Yangının olduğu iki bölgede 3 uçak, 18 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanarak söndürme çalışmaları devam ediyor.
Köyceğiz'de makilik alanda başlayıp ormana sıçrayan orman yangını 13 gündür söndürülmeye çalışılırken rüzgarın şiddetiyle Alibaba Dağı eteklerinde yangın daha da büyüdü. Karadan müdahalenin zor olduğu bölgede 3 uçak 9 helikopter ile söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgede derin vadiler ve sarp yamaçların bulunması, yangına karadan müdahaleyi olumsuz etkiliyor.
MİLAS'TA YANMAYA DEVAM EDİYOR
Milas'ta ise Ören Mahallesi Fesleğen bölgesinde orman yangınlarını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütülüyor. Toplamda iki bölgede 3 uçak, 18 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor. Bölgede binin üzerinde orman personeli de görev yapıyor.