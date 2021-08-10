Muğla'da iki yangın devam ediyor! Hem havadan hem karadan müdahale ediliyor!

Köyceğiz'de makilik alanda başlayıp ormana sıçrayan orman yangını 13 gündür söndürülmeye çalışılırken rüzgarın şiddetiyle Alibaba Dağı eteklerinde yangın daha da büyüdü. Karadan müdahalenin zor olduğu bölgede 3 uçak 9 helikopter ile söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgede derin vadiler ve sarp yamaçların bulunması, yangına karadan müdahaleyi olumsuz etkiliyor.

MİLAS'TA YANMAYA DEVAM EDİYOR

Milas'ta ise Ören Mahallesi Fesleğen bölgesinde orman yangınlarını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütülüyor. Toplamda iki bölgede 3 uçak, 18 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor. Bölgede binin üzerinde orman personeli de görev yapıyor.