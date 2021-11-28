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  3. Muğla'da, yemek yerken gelen ölüm! 3 kişilik Buhuroğlu ailesini akrabaları olan bir kişi katletti!

Muğla'da, yemek yerken gelen ölüm! 3 kişilik Buhuroğlu ailesini akrabaları olan bir kişi katletti!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 58 yaşındaki Adnan Buhuroğlu, 29 yaşlarında olan çocukları Yasin ve Tahsin Buhuroğlu ile evde yemek yiyordu. Bu esnada aralarında husumet bulunan akrabaları R.B. (27) eve geldi. Bir süre sonra çıkan tartışmada R.B. yanında getirdiği av tüfeğiyle aileyi öldürdü.

Muğla'da, yemek yerken gelen ölüm! 3 kişilik Buhuroğlu ailesini akrabaları olan bir kişi katletti!

Seydikemer'in kırsal Çatak Mahallesinde meydana gelen olay saat 21.30 sıralarında gerçekleşti.

Adnan Buhuroğlu; oğulları Yasin ve Tahsin Buhuroğlu ile evde yemek yiyordu.

Muğla'da, yemek yerken gelen ölüm! 3 kişilik Buhuroğlu ailesini akrabaları olan bir kişi katletti!

Bu esnada aralarında husumet bulunduğu belirtilen akrabaları R.B. eve geldi.

Buhuroğlu ailesi ve R.B. arasında tartışma çıktı. 

Muğla'da, yemek yerken gelen ölüm! 3 kişilik Buhuroğlu ailesini akrabaları olan bir kişi katletti!

ATEŞ EDEREK KAÇTI

Tartışmanın büyümesiyle birlikte R.B. yanında bulunan av tüfeğiyle ateş ederek kaçtı.

Çevredekilerin ihbar etmesiyle olay mahalline çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi geldi. 

Muğla'da, yemek yerken gelen ölüm! 3 kişilik Buhuroğlu ailesini akrabaları olan bir kişi katletti!

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede, saçmaların isabet ettiği baba Adnan Buhuroğlu ile oğulları Yasin ve Tahsin'in öldüğü belirledi.

Muğla'da, yemek yerken gelen ölüm! 3 kişilik Buhuroğlu ailesini akrabaları olan bir kişi katletti!

MORGA GÖTÜRÜLDÜLER

Savcının incelemede bulunmasının ardından baba ve oğulların cansız bedenleri Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na nakledildi.

R.B. olay yerinden kaçmasına rağmen kısa süre içerisinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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