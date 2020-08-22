Muhammed Enes Uysal kimdir? Muhammed Enes Uysal yakalandı mı?

Geçtiğimiz Cuma günü yaşanan olayda, İstanbul Hadımköy’de 34 PML 55 plakalı lüks minibüsün sürücüsü Muhammet Enes Uysal, aracında bulunan çakar tertibatını kullanarak seyir halindeyken kendisine yol vermeyen Dadaş Aras’ın önünü kesti. Dadaş aras, polis olduğunu belirterek tehditler savuran Uysal’ı, cep telefonuyla kaydetti. Telefon kaydı son bulduktan sonra M.E.U, Dadaş Aras’ı altı yerinden bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Savcılık, Muhammet Enes Uysal için yakalama kararı çıkarttı. Peki Muhammed Enes Uysal kimdir? Yakalandı mı? Detaylar haberimizde...

MUHAMMED ENES UYSAL KİMDİR?

Kendini polis olarak tanıtan Muhammed Enes Uysal’ın polis olmadığı ve bir tekstil patronunu oğlu olduğu tespit edildi. Plakasından yapılan sorgulamada, aracındaki çakarın da yasa dışı olarak takıldığı belirtildi. Polis ekipleri şüphelinin babasına ait tekstil firması ve adreslerde arama yaptı ancak, bulumadı. Uysal'ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

MUHAMMED ENES UYSAL YAKALANDI MI?

Savcılık, Muhammed Enes Uysal için yakalama kararı çıkarttı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı da getirilen Uysal'ı yakalamak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

'Polisim' diyerek yol kesti, tehditler savurarak defalarca kez bıçakladı!