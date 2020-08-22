'Polisim' diyerek yol kesti, tehditler savurarak defalarca kez bıçakladı!

Hadımköy'de yaşanan olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 PML 55 plakalı lüks minibüsün şöförü M.E.U, aracında bulunan çakar tertibatını kullanarak aracıyla seyir halindeyken kendisine yol vermeyen Dadaş Aras’ın önünü kesti.

Polis olduğunu iddia eden M.E.U, diğer aracın şöförü Dadaş Aras'a hesap sormaya başladı. İki sürücü arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

5 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışma sırasında önü kesilen Dadaş Aras cep telefonu ile yaşananları ve araçta bulunan çakar sistemini kaydetmeye başladı. Aras'ın görüntüleri kaydettiğini fark eden maganda, tamamen çığırından çıkarak küfürlerle birlikte tehditler savurmaya başladı. Telefona kaydının son bulmasıyla birlikte saldırgan şahıs, Dadas Aras'ı bıçaklamaya başladı. Şehir magandası, masum sürücüyü 5 yerinden bıçakladı.

Çevredeki vatandaşlar Dadaş Aras'ın yaralandığını fark edince hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Aras’ı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de araç üzerinde parmak izi çalışması yaparak kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

"İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE 'POLİSİM' DİYEREK MAGANDALIK YAPTILAR"

Yaşadığı dehşeti hastane odasında anlatan Dadaş Aras, “Araç arkamdan siren çalarak geliyordu. Yol ver diye bağırıyordu. Ben de yol verdim sağa kaydım soluma gelerek bana neden yol vermiyorsun diye küfretti. Ben de ne küfür ediyorsun polis küfreder mi dedim. O da bana 'ben senden yol istiyorum vermiyorsun' dedi. Birden hızlandı aracıyla önümü kesti. Arabadan indi yanıma geldi. Ben polisim dur deyince neden durmuyorsun diyerek ehliyetimi istedi. Elini beline koyduğunda silahını gördüm. Ben de bunun üzerine polis mi diye düşündüm. Çünkü İstanbul’un ortasında üç şeritli yolda önünüzü bir araç kesiyor ben de tekrardan kimliğini sordum. Sen kimsin dedi ben de videoya almaya başladım. Ben videoya almaya başlayınca bana küfretmeye ve tehdit etmeye başladı. Ben de arabadan indim ve çakarın yandığını göstermek için videoya aldım. Ama bu sırada hala polis mi diye düşünmeye devam ettim. Bu sırada ben video kaydını durdurdum ve araca doğru yönelmeye başladığım da ensemden bir ses duydum. Ben yere uzandım düştüm. Bir baktım beni bıçaklıyor. Allah’ım kimsenin başına vermesin. Ben arabanın altına girdim sürünerek. Arkada bir gri aracın olduğunu gördüm. Sürünerek aracın içine attım kendimi. Allah razı olsun beni o yetiştirdi hastaneye. Kan kaybından ölebilirdim. İstanbul’un göbeğinde polisim diye magandalık yaptılar. Adam kapıyı kapatarak beni hastaneye götürdü. Ben malzemeyi yeni indirdim torpidoda malzemelerim paralarım var dedim. Aracında olduğum kişi de boş ver parayı seni hastaneye yetiştirelim dedi. Kardeşim araca geldiğinde araçta hiçbir şey kalmamış” diye konuştu.

Yaralan Dadaş Aras’ın babası İmdat Aras, "Benim oğlum başka fabrikaya mal götürüyor. Dönerken önünü kesiyorlar çocuğun arabasında 30 bin TL para vardı. O da araçtan kaybolmuş çocuğumu çeviren şahıslar polis olduklarını söylemiş. Şu an ameliyatta sırtından ve bacaklarından bıçaklanmış” dedi.

