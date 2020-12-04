Muharrem İnce'den CHP'ye 'cinsel taciz' tepkisi: Bu kafayla giderlerse partiyi baraja taktırırlar

Cumhuriyet Halk Partisi Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'nde peş peşe patlak veren taciz iddialarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce açıklamasında parti yönetimine ''olayı gizlemeyin'' çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki taciz iddialarına ilişkin konuşan Muharrem İnce, "Çok rahatsız oldum. Parti yönetimi olaya el atmalıdır. Genel başkandan, kadın kolları başkanından ve İstanbul il başkanından daha aktif bir tavır bekliyorum bu konuda. Gizlememeliler, üzerine gitmeliler" dedi.

Muharrem İnce, CHP'nin her gün yeni skandallarla gündeme gelmesine tepki gösterdi. Bu durumdan rahatsızlık duyduğunu belirten Muharrem İnce, partinin düştüğü duruma üzüldüğünü dile getirdi.

"CHP'DE HER GÜN BİR SKANDAL VAR"

Muharrem İnce, açıklamalarını "CHP'nin durumuna çok üzülüyorum. CHP yönetilmiyor. Her gün bir skandal var. Zamana yaymak CHP yönetiminin yeni politikası olmuş. Neşter vuramıyorlar, sorun çözemiyorlar. Her gün bir skandal duyuyoruz" diyerek sonlandırdı.

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