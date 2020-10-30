Muharrem İnce'nin Memleket Hareketinde yer alan İlhan Düz Yürek kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Memleket Hareketi'ni kuran CHP'li Muharrem İnce yol haritasını açıkladığı toplantıda ekibindeki isimleri tek tek tanıttı. Ekipte yönetici İlhan Düz Yürek de yer alıyor. Peki Muharrem İnce'nin Memleket Hareketinde yer alan İlhan Düz Yürek kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Memleket Hareketi'nde kimler var?
CHP'li Muharrem İnce kurduğu Memleket Hareketi'nde bulunan isimleri açıkladı. Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, düzenlediği basın toplantısında açıkladığı ekibindeki isimler arasında bulunan İlhan Düz Yürek kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
İLHAN DÜZ YÜREK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Memleket Hareketini başlatan İnce'nin ekibinde yer alan İlhan Düz Yürek hakkında yönetici olduğu dışında bir bilgi bulunmamaktadır.
MEMLEKET HAREKETİNE KİMLER KATILDI?
Ahmet Özalp (Siyaset Bilimi Profesörü)
Ali Rıza Büyükuslu (İşletme Profesörü)
Ali Tunç Can (Uçak Mühendisi)
Alper Karaoğlan (Tıp Profesörü)
Ayberk Yağız (Endüstriyel tasarımcı)
Ayşe Özsoy Sarıkamışlı (Avukat)
Aykut Demiray (Bankacı)
Barış Kuzgunay (Tıp Profesörü)
Berk Hacıgüzeller (Mali Müşavir)
Berna Bütüner Karadeniz (Siyaset Bilimcisi)
Burak Hasar ( Diş hekimi)
Cüneyt Oğuz ( Yatırım Bankacısı)
Çiğdem Bayraktar Ör (Yazar, yayıncı)
Ebru Arıkan (İş insanı, eğitimci)
Erkin Şahinöz (FED eski ekonomisti)
Gürbüz Evren ( Kalkınma uzmanı)
Hüseyin Baranel (Turizmci)
Muharrem İnce, Memleket Hareketine katılan isimleri açıkladı
Muharrem İnce, Memleket Hareketine katılan isimleri açıkladı
Hüseyin Ercüment Değer (Avukat)
İlhan Düz Yürek (Yönetici)
İlkay Yıldırım (Ekonomist)
İpek Özkal Sayan (Siyasal Bilgiler Doçenti)
Mehmet Kazancıoğlu (Makine mühendisi, yatırım uzmanı)
Mert Ünlü (İhracatçı)
Meryem Şengül Kala (Gazeteci)
Muharrem Yıldız (Eğitimci, öğretim görevlisi)
Muharrem İnce (Fizik öğretmeni, eski milletvekili)
Osman Kurtuluş (Ortopedi ve travmatoloji)
Osman Serkan İleri (Doktor öğretim üyesi, inşaat mühendisi)
Özgür Serkan Yılmaz (Üst düzey yönetici)
Serkan Yahşi (İnşaat mühendisi)
Serkan Ufuk Akgün ( Sanayici, iş insanı)
Sibel Aracı (Psikiyatrist)
Tolga Yücel (Oyuncu, yönetmen, yapımcı)
Yağız Elver ( Akademisyen)
Zeynep Hazal Tulgar (Üniversite öğrencisi)