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  3. Muharrem İnce'ye büyük şok! Gaye Usluer ve 5 üst düzey isim Memleket Partisi'nden istifa etti

Muharrem İnce'ye büyük şok! Gaye Usluer ve 5 üst düzey isim Memleket Partisi'nden istifa etti

Muharrem İnce'nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi'nde Genel Başkan Vekili, Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer ile birlikte 5 üst düzey istifa etti.

Muharrem İnce'ye büyük şok! Gaye Usluer ve 5 üst düzey isim Memleket Partisi'nden istifa etti

CHP'den ayrılan Muharrem İnce, Memleket Hareketi başlatmış, söz konusu oluşum daha sonra parti olmuştu. CHP'den giden birçok ismin katıldığı partiye Prof. Dr. Gaye Usluer de katılmış, Genel Başkan Vekili, Parti Sözcüsü olarak partide görev almıştı.

Ancak flaş bir gelişme yaşandı. Usluer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Muharrem İnce'ye büyük şok! Gaye Usluer ve 5 üst düzey isim Memleket Partisi'nden istifa etti

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Usluer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Gün küçük olsun bizim olsun zamanı değil. Ya kazanılacak ya da kazanılacak bir seçim sürecinin içindeyiz. Aksi düşünülemez, düşünülmemeli.

Ülkemiz için köprüden önce son çıkış görünen,  alternatif ya da aksini düşünmek bile istemeyeceğim sürece, isteyerek ya da istemeyerek olumsuz katkıda bulunuyor olmak en büyük endişem.

Bu duygu ve düşüncelerle Memleket Partisi’nden istifa ettiğimi bilgilerinize sunuyorum. Süreçteki yol arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Aydınlık bir Türkiye, çocuklarımız için aydınlık ve huzurlu bir gelecek dileklerimle saygılar sunuyorum.”

Muharrem İnce'ye büyük şok! Gaye Usluer ve 5 üst düzey isim Memleket Partisi'nden istifa etti

5 İSİM DAHA İSTİFA ETTİ

Prof. Dr. Gaye Usluer, kendisiyle birlikte partiden 5 üst düzey yöneticinin daha istifa ettiğini söyledi. Sözcü'nün haberine göre istifa eden diğer isimler şöyle:

Memleket Partisi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakkı Akalın

Memleket Partisi MYK Üyesi ve Parti Genel Saymanı Serkan Ufuk Akgün

Memleket Partisi MYK Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu

Memleket Partisi Parti Meclisi-Danışma Kurulu Üye

Memleket Partisi Kurucu Üyesi Meryem Şengül Kala

Memleket Partisi Parti Meclisi-Memleket Partisi Kurucu Üyesi Dr. Oğuz Giray.

Muharrem İnce'ye büyük şok! Gaye Usluer ve 5 üst düzey isim Memleket Partisi'nden istifa etti

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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