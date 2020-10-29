Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ izleri! Helikopteri düşüren pilot Adil Öksüz'le görüşmüş

Türk siyasetinin önemli isimlerinden olan Muhsin Yazıcıoğlu, 2009 yılında Kahramanmaraş'ta helikopter düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Ölümü siyaset dünyasında ve Türkiye'de derin üzüntü yaratan Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin olarak çok sayıda bilgi ve belge ortaya çıkmıştı. Bu kapsamda Türkiye'yi olayda FETÖ'nün etkisinin olup olmadığına ilişkin açılan yeni soruşturma kapsamında çok kritik bilgilere ulaşıldı.

Sabah gazetesinin haberine göre Yazıcıoğlu'nun ölümünde firari FETÖ'cü Adil Öksüz ve örgüt lideri Fetullah Gülen'e kadar ulaşan bilgiler ortaya çıktı.

Soruşturma sonucunda açığa çıkarılan bilgiye göre helikopter düştüğü sırada o bölgede havada olan F-4 uçağındaki silah sistemlerini kullanan eski albay Ali Armağan'ın o dönem Hava Kuvvetleri'nin FETÖ imamı olan 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz ile irtibatlı olduğu belirlendi.

MİT'in ByLock konuşmalarına ulaşması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'nun başlattığı soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda yeniden ifadesi alınan Kağan kod adlı itirafçının Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili verdi.

ADİL ÖKSÜZ'LE 152 KEZ İLETİŞİM KURMUŞ

Bu ifade üzerine yapılan incelemede helikopterin düştüğü sırada o bölgede bulunan iki F-4 uçağındaki 4 pilottan birinin FETÖ soruşturması kapsamında TSK'dan ihraç edilen Ali Armağan olduğu belirlendi. Armağan'ın örgütsel hattını o dönem Hava Kuvvetleri imamı olan Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile iletişime geçmek için kullandığı ve Adil Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu tespit edildi.

FETÖCÜ ARMAĞAN HALA CEZAEVİNDE

Öksüz'ün sigorta poliçesine yazdığı adreste 2018'deki aramada evde bulunan FETÖ elebaşına ait kitaplardan birinin ön kapağında Ali Armağan'ın eşinin parmak izine rastlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Armağan ile eşi hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame düzenlenmişti.

İrtibatları ortaya çıkan pilot Ali Armağan halen Silivri Cezaevinde tutuklu bulunuyor.

JET MAKETİ BULUNMUŞTU

FETÖ'nün Elazığ il imamı Mehmet D. tarafından 2013'te avukatlar imamı olarak atanan Kağan kod adlı itirafçı ifadesinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in İzmir Yamanlar Koleji'ndeki odasında bulunan jet maketinin de Yazıcıoğlu'nun helikopterinin üzerinden uçan ve onun düşmesine neden olduğu ileri sürülen uçağı simgelediğini söyledi.

Kendisine bu bilgiyi örgütün il imamı Mehmet D.'nin verdiğini belirten itirafçı, "Helikopterden parça söken iki askerin avukatlığını örgüt üyesi M.A. yapıyordu. M.A.'ya bu görevi kendisine kimin verdiğini sordum. O da benim avukatlar imamı olmadan önce Gaziantep Bölgesi avukatlar imamı Turan C. tarafından bu görevin kendisine verildiğini, aynı zamanda TSK'daki askerlere imamlık yapan bir ismin de bu konuyla bilgisini olduğunu anlattı" ifadelerini kullanmıştı.

HELİKOPTERİN RADAR KAYITLARINI SİLMİŞLER

Açılan soruşturmayla kesin bulgularla doğrulanan bir başka kritik bilgi ise, arama kurtarma ekibinin çaldığı cihazın helikopterin yakınındaki hava araçlarını gösteren kayıt cihazı olması. MAK timinde görevli darbeci askerlerin helikopterden çaldığı GPS cihazları Argus 5000 ve Skymap III C'nin ise yaklaşan hava araçlarının tespitinde kullanılan cihazlar olduğu belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Muhsin Yazıcıoğlu'nun TC-HEK tescil işaretli kırmızı helikopteri düştükten 3 gün sonra bulunmuştu. Helikopter enkazının bulunduğu sıralarda Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Skorsky tipi bir helikopter kara saplandı. Skorsky'nin kara saplandığı nokta Muhsin Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu helikopterinin 200 metre kadar aşağısında yer aldı.

Skorsky helikopter için Kara Kuvvetleri Komutanlığı üç kişilik kaza kırım ekibi oluşturdu. Bu ekibin içinde Davut Uçum ve Aydın Özsıcak da bulunuyordu. Uçum ve Özsıcak, Skorsky helikopterle ilgilenmeyip, Yazıcıoğlu'nun helikopterinde faaliyet halinde bulundular ve hayati öneme sahip cihazları çaldı.