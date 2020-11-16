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  3. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma: 4 kişi için iddianame hazırlandı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma: 4 kişi için iddianame hazırlandı

Son dakika haberi... Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin helikopter kazasında ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma: 4 kişi için iddianame hazırlandı

Son dakika haberi... Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin helikopter kazasında ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında  "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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