Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma: 4 kişi için iddianame hazırlandı
Son dakika haberi... Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin helikopter kazasında ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
Son dakika haberi... Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin helikopter kazasında ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
Ayrıntılar gelecek...