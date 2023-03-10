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Murat Nerse kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Av. Murat Nerse'nin biyografisi
Avukat ve aynı zamanda siyasetçi de olan Av. Murat Nerse, yapmış olduğu yorum ve analizleriyle merak edilerek Av. Murat Nerse kimdir, nerelidir, mesleği nedir, ne mezunudur? İşte Av. Murat Nerse'nin biyografisi.
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