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  3. Murat Övüç'ten oğlu Burak Can Övüç için yeni açıklama geldi! Duyduğu sözler için ateş püskürdü!

Murat Övüç'ten oğlu Burak Can Övüç için yeni açıklama geldi! Duyduğu sözler için ateş püskürdü!

Murat Övüç'ün oğlu geçtiğimiz günlerde trafikte dehşet saçmış, o görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Görüntülere açıklama yapan Övüç'ten bu defa yapılan yorumlara yönelik yeni açıklama geldi. Hızını alamadı, ateş püskürdü.

Geçtiğimiz günlerde otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş açarken görüntüleri çıkan, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, gözaltına alınmıştı. Basında büyük tepki toplayan olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapıp oğlunun hata yaptığını söyleyen Övüç'ten yeni bir açıklama daha geldi, bu defa ateş püskürdü. Küfür ve hakaret içeren videosunu takipçileriyle paylaştı.

Murat Övüç'ten oğlu için yeni açıklama geldi, ateş püskürdü!

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ISLAK ODUNLA DÖVMEK LAZIM YORUMUNA ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

Oğlu Burakcan Övüç'ün görüntüleri sosyal medyada yankı uyandırmıştı, tepkisini "Bu çocuğu ıslak odunla dövmek lazım" cümleleriyle belirten bir takipçisine Murat Övüç " O ıslak odunu senin g... s.... ben! Sen kimi dövüyorsun l.. bitik!" cümlelerini sar fettiği küfürlü videosunu kendi hesabından paylaşarak, oğlunun her hatasında yanında olduğunu bildirdi. İşte o açıklama..

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