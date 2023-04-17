Murat Şahin, seçim çalışmalarına hız verdi, destek her geçen gün çığ gibi artıyor

MHP İstanbul 1. bölge milletvekili adayı Murat Şahin seçim çalışmalarına hız vererek taraflı tarafsız tüm seçmenin desteğini şimdiden yanına alarak en çok çalışan adayların arasında göze çarpıyor.

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Murat Şahin, seçim çalışmalarına hız verdi, destek her geçen gün çığ gibi artıyor

14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi 5. sıradan aday gösterilerek, Türkiye Büyük Millet meclise girmek için çok şanlı konumda olan Murat Şahin seçim çalışmalarına dur durak bilmeden çalışmaya devam ediyor.

MURAT ŞAHİN MECLİSE GİTMEYE EN YAKIN ADAY

Pendik'te taraflı tarafsız her kesim tarafından beğenilen alçak gönüllü ve mütevazi kişiliği ile taktir edilen Murat Şahin, Pendiklilerin desteği ile Türkiye Büyük Millet meclisine gitmeye hazırlanıyor.

Seçim çalışmaları kapsamında geçtiğimiz Cumartesi iftar programında partililer ve halk ile buluşan Şahin, aynı gece sahur programında muhtarlar ile bir araya gelerek seçim çalışmalarına hız vermiş oldu.

ONX Kafe Restaurantta muhtarların yoğun katılım gösterdiği toplantıda İstanbul milletvekili ve bu dönemde yeniden aday gösterilen Mehmet Bülent Karataş, MKYK üyesi ve 1. bölge milletvekili adaya Nevzat Ünlütürk, 1. bölge milletvekili adayı Hilal Dilber, MHP il yöneticileri, MHP Pendik ilçe başkanı Yalçın Çolak, Ülkü ocakları başkanı Mustafa Güleç, ve çok sayıda partili katıldı.

Programda ev sahibi olarak selamlama konuşması yapan Murat Şahin, tüm katılımcılara teşekkür ederek sözü diğer katılımcılara verdi.

Murat Şahin, seçim çalışmalarına hız verdi, destek her geçen gün çığ gibi artıyor

"MURAT ŞAHİN HEM İŞ HEMD E SİYASTE HAYATINDA BAŞARILI BİR KARDEŞİMİZ"

Program da söz ala Mehmet Bülent Karataş, davetlerinden dolayı Murat Şahin'e teşekkür ederek yaptığı konuşmada " Murat Şahin hem iş hayatında hem de siyasi hayatında çok başarılı bir kardeşimiz, biz inanıyoruz hem muhtarlarımız hem de Pendik halkı Murat kardeşimize sahip çıkacak onu meclise gönderecektir. Ben buna cani gönülden inanıyorum "dedi.

"PENDKLİ MURAT ŞAHİNE SAHİP ÇIKACAK MECLİSE GÖNDERECEK"

Daha sonra söz alan diğer milletvekili adayları Nevzat Ünlütürk ve Hilal Dilber, kısa bir konuşma yaparak tüm katılımcılara teşekkür ettiler.

Sahur programında katılımcıların masalarına giderek onlarla tek tek ilgilenerek sohbet ederek resim çektiren Murat Şahin, her zamanki gibi alçak gönüllüğü, mütevaziliği gözlerden kaçmayıp katılımcıların taktirini topladığı görüldü.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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