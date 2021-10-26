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Müsellesat ne demek, TDK'ya göre Müsellesat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müsellesat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müsellesat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müsellesat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müsellesat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müsellesat ne demek, TDK'ya göre Müsellesat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müsellesat ne demek? Müsellesat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müsellesat kelimesi. Peki müsellesat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müsellesat nedir, müsellesat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MÜSELLESAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müsellesat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müsellesat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müsellesat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Trigonometri

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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