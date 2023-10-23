Muslera'nın derbide Rosier'e yaptığı hareket sosyal medyayı salladı: Kalesini değil, aynı zamanda Valentin Rosier'i de korudu

Hafta sonu oynana Galatasaray, Beşiktaş derbisinin sonucundan çok Muslera'nın bir pozisyonda Rosier'e yaptığı hareket gündem oldu, çok konuşularak "Kalesini değil, aynı zamanda Valentin Rosier'i de korudu" yorumlarına neden oldu.

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Muslera'nın derbide Rosier'e yaptığı hareket sosyal medyayı salladı: Kalesini değil, aynı zamanda Valentin Rosier'i de korudu 1

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların deneyimli file bekçisi Fernando Muslera karşılaşmada yalnız Galatasaray kalesini değil, rakibi Valentin Rosier'i de korudu.

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Muslera'nın derbide Rosier'e yaptığı hareket sosyal medyayı salladı: Kalesini değil, aynı zamanda Valentin Rosier'i de korudu
Muslera'nın derbide Rosier'e yaptığı hareket sosyal medyayı salladı: Kalesini değil, aynı zamanda Valentin Rosier'i de korudu
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