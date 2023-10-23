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Muslera'nın derbide Rosier'e yaptığı hareket sosyal medyayı salladı: Kalesini değil, aynı zamanda Valentin Rosier'i de korudu
Hafta sonu oynana Galatasaray, Beşiktaş derbisinin sonucundan çok Muslera'nın bir pozisyonda Rosier'e yaptığı hareket gündem oldu, çok konuşularak "Kalesini değil, aynı zamanda Valentin Rosier'i de korudu" yorumlarına neden oldu.
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