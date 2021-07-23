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  3. Muson yağmurlarının ardından Hindistan'da toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

Muson yağmurlarının ardından Hindistan'da toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

AFP'de yer alan habere göre muson yağmurlarının ardından Hindistan'da meydana gelen toprak kayması sonucunda 36 kişi hayatını kaybetti.

Muson yağmurlarının ardından Hindistan'da toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

Hindistan'da son zamanlarda etkili olan muson yağmurlarının ardından meydana gelen toprak kaymalarında 36 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Hindistan'ın doğusundaki Shivaji Nagar bölgesinde şiddetli yağışların ardından bir ev çöktü, iki kişi öldü ve sekiz kişi yaralandı.

BÖLGE SULAR ALTINDA

Ratnagiri şehrinde ise geçtiğimiz gün şiddetli yağışların ardından tepelik alanlardan 200 kişi kurtarıldı. 70 bin kişiye ev sahipliği yapan sahil kasabası Chiplun'da bölgenin yarısından fazlası sular altında kaldı.

Muson yağmurlarının ardından Hindistan'da toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

Ratnagiri bölge yöneticisi B.N. Patil, kurtarma operasyonları için ordu, sahil güvenlik ve Ulusal Afet Müdahale Gücü'nden yardım istediğini söyledi.

Hindistan donanmasından yapılan açıklamada, mahsur kalan kişileri tahliye etmek için bölgeye helikopterlerin sevk edildiği ve botlarla kurtarma ekipleri gönderildiği bildirildi.

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