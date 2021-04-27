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Mustafa Çalım kimdir? Şehit Mustafa Çalım nereli ve kaç yaşındaydı?

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, “Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 3 asker şehit oldu” denildi. Askerlerden birinin de sözleşmeli er Mustafa Çalım olduğu bildirildi. Peki Mustafa Çalım kimdir? Şehit Mustafa Çalım nereli ve kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

Mustafa Çalım kimdir? Şehit Mustafa Çalım nereli ve kaç yaşındaydı?

Pençe-Şimşek, Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız 3 oldu. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında, 26 Nisan'da el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan Mustafa Çalım kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Peki Mustafa Çalım kimdir?  Şehit Mustafa Çalım nereli ve kaç yaşındaydı?

MUSTAFA ÇALIM KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlediği Pençe- Şimşek, Yıldırım Operasyonlarında Piyade Sözleşmeli Er  Mustafa Çalım şehit olmuştur. EYP'ye basan Çalım hastanede hayatını kaybetti.

Mustafa Çalım kimdir? Şehit Mustafa Çalım nereli ve kaç yaşındaydı?

ŞEHİT MUSTAFA ÇALIM NERELİ VE KAÇ YAŞINDAYDI?

Aslen Osmaniyeli olan Şehit sözleşmeli er Mustafa Çalım'ın acı haberi Dumlupınar Mahallesindeki baba ocağına ulaştırıldı. Eve gelen askeri heyet, Zeynep (49) ve İbrahim Çalım (46) çiftine mehmetçiğimizin haberini verdi. 

Çalım'ın bekar ve 3 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenildi. Şehidimizin cenazesinin ne zaman defnedileceği ise henüz açıklanmadı. 

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