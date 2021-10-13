Mustafa Keser, Bülent Ersoy'un annesine küfür etti mi? Keser'den Ersoy'un iddialarına yanıt!

Beyaz TV'de canlı olarak yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Bülent Ersoy, Star Tv'de ekrana gelen ve ömrü kısa süren "Benzemez Kimse Bize" programının ardından Mustafa Keser'in yaptığı açıklamalara ilişkin konuştu. Türk Sanat Müziği'nin sevilen ismi Bülent Ersoy, Mustafa Keser'in iddialarına ilişkin bu zamana kadar sessiz kalmayı tercih etse de sonunda açıklama yaptı.

"MUSTAFA KESER ANNEME KÜFÜR ETTİ"

“Zaten program benim programım. Benim oturduğum koltuk ona battı. Ondan rahatsız oldu. Orada bana bir oda hazırlanmış görmüyor mu? Zaten maddesel olarak da bir fark var, bunları bilmiyor mu?” diyen Bülent Ersoy, program partnerinin annesine küfrettiğini söyledi. Ersoy'un program ekibiyle paylaştığı görüntüde Ersoy'un "Söyleyeceğim şimdi" demesi üzerine Keser'in "Peki nerede, Ana.ın A..nda" dediği duyuldu.

MUSTAFA KESER'DEN BÜLENT ERSOY'A YANIT

Mustafa Keser, Bülent Ersoy'un Beyaz TV'de yayınlanan Seren Serengil, Bircan Bali ve Deniz Akkaya'nın sunduğu Söylemezsem Olmaz programında yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Keser, YouTube kanalında Bülent Ersoy'un açıklamalarına ilişkin bir video paylaştı.

Ersoy'un annesine küfür etmediğini ifade eden Mustafa Keser, kuliste konukları rahatlatmak için sinkaflı fıkralar anlattığını söyledi.

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NE OLMUŞTU?

Türk sanat müziğinin sevilen ismi Bülent Ersoy ile ses sanatçısı Mustafa Keser'in birlikte sunduğu Benzemez Kimse Bize" programı ile ilgili 1 Ekim'de yeni bir gelişme yaşanmıştı.

Star TV yönetiminin programı yayından kaldırma kararı aldığı öğrenilmişti."Benzemez Kimse Bize" programına ilişkin açıklamada bulunan Mustafa Keser, 3 bölümlük bir sözleşme imzaladığını belirterek 11 bölüm sonra programdan ayrılacağını belirtmişti.

Bülent Ersoy'un programda yaptığı konuşma, hal ve hareketleri sosyal medyada gündem olmuş, ünlü sanatçının yayına sarhoş çıktığı iddia edilmişti. Bülent Ersoy, bunun üzerine açıklamada bulunmuş ve ağzına tek damla içki almadığını söylemişti. Diva, heyecanlı olduğu için yanlış anlaşıldığını sözlerine eklemişti. Benzemez Kimse Bize programının 2. bölümüne oyuncu Şafak Sezer ile arabesk müziğin sevilen ismi Kibariye konuk olmuş, Sezer, Ersoy'a alkolmetre üfletmişti. Alkol ve içki kelimesinin ekranlarda söylenilmesi dolayısıyla RTÜK'ü harekete geçirdiği öğrenilmişti.

Ünlü gazeteci Seyhan Erdağ, Mustafa Keser'in bugün bir paylaşım yaptığını, Star yönetiminin isteği üzerine postu sildiğini ardından programın yayından kaldırıldığını duyurmuştu.

Ömrü yalnızca 2 hafta süren Benzemez Kimse Bize programına alkollü çıktığı haberleri ile gündeme gelen, program partneri Mustafa Keser'le arasında soğuk rüzgarlar estiği gözlerden kaçmayan, programa son verilmesinin ardından oldukça eleştirilen Bülent Ersoy'a bir şok da program partneri Mustafa Keser'den gelmişti.

Mustafa Keser, programa ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Bütün aksaklıklar sayın Bülent Ersoy’un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır.” ifadesine yer verdi.