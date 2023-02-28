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Mustafa Kurdaş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Mustafa Kurdaş'ın biyografisi
Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Mustafa Kurdaş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Mustafa Kurdaş'ın biyografisi.
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