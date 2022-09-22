Mustafa Sarıgül'den TikTok videosu! Nafaka sorununa dikkat çekti! "Haklısın TikTok başbakanı"

Sosyal medya platformu TikTok'ta çektiği videolarla gündem olmayı başaran TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bu kez nafaka sorununa dikkat çekti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Sosyal medya platformu TikTok'u aktif kullanan siyasetçilerden biri olan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yeni bir video yayımladı. Sarıgül, bu kez de Türkiye'de tartışılan konular arasında yer alan nafaka konusuna değindi.

Mustafa Sarıgül'den TikTok videosu! Nafaka sorununa dikkat çekti! Haklısın TikTok başbakanı

"BİR GÜN EVLİ KALDIM ÖMÜR BOYU NAFAKAYA ÇAPTIRILDIM"

Sarıgül'ün yayımladığı videoda konuşan vatandaş, " Bir gün evli kaldım, ömür boyu nafakaya çaptırıldım" dedi. Sarıgül'ün bu ifade sonrası şaşkınlık yaşadığı görüldü. Sarıgül'ün bunun üzerine," Bir gün evli kaldı, ömür boyu nafaka ödüyor, durum bu" dedi.

Mustafa Sarıgül'den TikTok videosu! Nafaka sorununa dikkat çekti! Haklısın TikTok başbakanı

GELEN YORUMLAR

Sarıgül'ün videosuna gelen yorumlardan bazıları şöyle:

-Haklısın tıktok başbakanı.

- Bence çocuk yoksa nafaka ödenmesi haksızlık.

- Başkanım senin hikayen Üç kağıtçı filmi gibi olucak.

Mustafa Sarıgül'den TikTok videosu! Nafaka sorununa dikkat çekti! Haklısın TikTok başbakanı

Mustafa Sarıgül'den TikTok videosu! Nafaka sorununa dikkat çekti! Haklısın TikTok başbakanı

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