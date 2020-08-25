Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya, oğulları için bir araya geldi

Birlikte rol aldıkları dizinin çekimleri sırasında tanışıp aşık olan ve 2010 yılında hayatlarını birleştiren ünlü çift Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya, 2020 yılının ilk ayında boşanma kararı verdiklerini söyleyerek birlikteliklerini sonlandırmıştı. Evliliklerinden bir oğul sahibi olan çift, onun mutluluğu için bugün bir araya geldi.

OKULUN İLK GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADILAR

Okulun ilk gününde oğulları Ahmet Kaan'ı yalnız bırakmayarak onun heyecanına ortak olan anne Özkaya ve baba Üstündağ, kendi mutluluk ve heycanlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşarak hayranlarını sevinçlerine ortak etti. Muro karakteriyle gönüllere taht kuran 43 yaşındaki ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, Instagram hesabı üzerinden ailenin üç üyesinin de karede yer aldığı bir fotoğraf paylaşarak, "Seni bu hayatta annen kadar sevecek, baban kadar merak edecek kimse yoktur aslan oğlum." notunu düştü.

Bu paylaşımın ardından bir diğeri de eski eş Ecem Özkaya'dan geldi. Oğlunun okul bahçesinde yalnız başına yer aldığı bir fotoğraf paylaşmayı tercih eden Özkaya, bu paylaşımının altına "Sosyal mesafeli, mini mini bir “1” bırakıyorum buraya... Gazı kaçmış heyecanlar değil; en gerçeğinden, en zıpırından, en terlisinden, en meraklısından... Nice okul yılların olsun yavrum. Sağlık,mutluluk ,umut, başarı, azim ve hataların en yakın dostların olsun." ifadelerini yazdı.

2007 yılında Necati Şaşmaz'ın başrolünü oynadığı "Kurtlar Vadisi Pusu" adlı dizide Muro karakteri ile kalbimizde yer edinen bir başarılı bir oyuncudur. Sert kabadayı ama bir o kadar komik rollerde karşımıza çıkmıştır.

Mustafa Üstündağ Kimdir?

Mustafa Üstündağ, 11 Şubat 1977 tarihinde Mersin'de doğmuştur. Babası Anadolu Cam Sanayi fabrikasında işçi, annesi ev kadınıdır. Kendisi 5 yaşındayken ablası ölmüş. İlkokul, ortaokul ve liseyi Mersin'de bitirdi. Konservatuarda okumak için istanbul'a gitti ancak ilk sene sınavlarını kazanamadı. Kartal Sanat İşliği Tiyatro Grubunda Çocuk tiyatrosunda çalışmaya başladı. Bir sene sonra, tekrar sınava girdi, kazandı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSMOyuncuları sahnelerinde görev aldı. Pervasız Tiyatro'da devam etti.

2004 yılında "Uy Başuma Gelenler" dizisinde Hakan Yılmaz, Başak Köklükaya, Aykut Oray, Nefise Karatay ile birlikte oynadı.

2007 yılında Necati Şaşmaz'ın başrolünü oynadığı "Kurtlar Vadisi Pusu" adlı dizide Muro karakterini oynamaya başladı.

Mustafa Üstündağ, 2012 yılında Kenan Ece ile Çamur'dan Tiyatro'yu kurdu.

Mustafa Üstündağ 2011 yılında ''İzmir Çetesi'' adlı dizi setinde Kenan Ece ile tanıştı. ''Birimiz toprak grubundan, birimiz su. Bizden olsa olsa çamur olur'' dediler ve Çamur'u kurdular.

2013 yılında yazar Hande Altaylı'nın Kahperengi adlı romanından Mahinur Ergun'un senaryolaştırdığı "Merhamet" adlı dizide başrollerini Özgü Namal ve İbrahim Çelikkol paylaştı, diğer rolleri ise; Burçin Terzioğlu, Mustafa Üstündağ, Yasemin Allen, Ahmet Rıfat Şungar alırken Turgut Tunçalp Moskof Recep karakterini canlandırdı.

Mustafa Üstündağ, 24 Ağustos 2010 tarihinde oyuncu Ecem Özkaya ile evlendi. Ahmet Kaan (d.2013) adında bir oğlu vardır.

2017 yılında yapımcılığını Ay Yapım üstlendiği ve yönetmenliğini Sinan Öztürk ile Özgür Sevimli'nin yaptığı "Çukur" adlı dizinin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Rıza Kocaoğlu, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Mustafa Üstündağ, Öner Erkan, Erkan Kolçak Köstendil, Bülent Ersoy ve Cahit Berkay rol almıştır.

Mustafa Üstündağ Ödülleri :

2008 - 13.Sadri Alışık Ödülleri- Umut Veren Genç Oyuncu (Zeynep'in Sekiz Günü)

2011 - 16. Sadri Alışık Ödülleri "müzikal ya da komedi dalında, yardımcı oyuncu" Vay Arkadaş

Tiyatro Oyunları:

2012 - Islah Evi : Norman Lock - Çamurdan Tiyatro

2011 - Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Sadri Alışık Tiyatrosu

2002 - Godoyu İzlerken : Uğur Uludağ - ESEK

2001 - Antigone : Sofokles - MSM Oyuncuları

2000 - Vişne Bahçesi : Anton Çehov - MSM Oyuncuları

ECEM ÖZKAYA KİMDİR?

Ecem Özkaya, 25 Haziran 1988 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Tam adı Ecem Nur Özkaya’dır. Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyonculuk bölümünden mezun oldu.

2007 yılında yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un yaptığı “Kartallar Yüksek Uçar” dizisinde Seval rolünü oynayarak dizi hayatına başladı. Dizide Fikret Hakan, Nurseli İdiz, Kerem Alışık, Kemal Pekser, Nursel Köse, Ufuk Bayraktar, Mehmet Bilge Aslan, Kuzey Vargın, Ziynet Sali gibi isimler oynamıştır.

2011 - 2012 yılları arasında yönetmenliğini Faruk Teber’in yaptığı ve başrollerini Deniz Çakır, İbrahim Çelikkol, Melike Güner ve Zuhal Olcay'ın paylaştığı “İffet” adlı dizide Nil karakterini canlandırdı.

2012 - 2014 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlan “Zengin Kız Fakir Oğlan” adlı dizide Ufuk Özkan, Hüseyin Avni Danyal, Ayda Aksel, Mahir İpek, Ferdi Akarnur, Kemal Kuruçay gibi isimlerle birlikte rol aldı.

Ecem Özkaya, 24 Ağustos 2010 tarihinde oyuncu Mustafa Üstündağ ile evlendi. Ahmet Kaan (d.2013) adında bir oğlu vardır.

Çekimleri 2015 Eylül’de başlayan, senaryosunu Alptekin Öztürk, Orçun Benli ve Şükrü Üçpınar’ın yazdığı ve yönetmen koltuğunda Orçun Benli’nin oturduğu 5 Dakkada Değişir Bütün İşler'in başrollerinde Bülent Şakrak, Haki Biçici, Kaan Turgut, Emre Altuğ, Ecem Özkaya, Murat Şahan, Ali Düşenkalkar, Neslihan Acar, Nezih Tuncay oynamıştır.

2016 yılında Kanal D’de yayınlanan ve senaryosunu Mahinur Ergun’un yazdığı, yönetmenliğini Cem Karcı’nın yaptığı ve başrollerinde Birkan Sokullu, Tayanç Ayaydın, Burcu Biricik, Ecem Özkaya, Seray Gözler Yeniay, Ahmet Mümtaz Taylan’ın oynadığı “Hayat Şarkısı” adlı dizinin müziklerini Mithat Can Özer, Çağlar Haznedaroğlu ve Uğur Akyürek yaptı.



Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2016 - Hayat Şarkısı (Melek)(TV Dizisi)

2015 - 5 Dakkada Değişir Bütün İşler (Ceyda) (Sinema Filmi)

2012 - 2014 - Zengin Kız Fakir Oğlan (Biricik) (TV Dizisi)

2011 - 2012 - İffet (Nil) (TV Dizisi)

2010 - Cümbür Cemaat Aile (Zeynep) (TV Dizisi)

2009 - Sizi Seviyorum (Eda 5) (Sinema Filmi)

2009 - Elveda Rumeli 3. Sezon (Küçük Zarife) (TV Dizisi)

2008 - Havalimanı / İyi Uçuşlar (İdil) (TV Dizisi)

2007 - Kartallar Yüksek Uçar (Seval) (TV Dizisi)