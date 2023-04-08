Mustafa Yaman: futbol takımımıza yeni sezonda başarılar diliyorum sevdamızın adı Bayırköy Belediyespor'dur

Bayırköy Belediyespor Kulüp Başkanı Özcan Bican ve yönetim kurulu üyeleri futbol camiası için iftar yemeği programı düzenledi.

Bilecik 2. Amatör Futbol Ligi'nde beldeyi temsil edecek Bayırköy Belediyespor Kulüp Başkanı Özcan Bican ve yönetim kurulu üyelerinin organizasyonu ile futbol camiası için iftar programı düzenlendi.

"FUTBOL TAKIMIMIZA YENİ SEZONDA BAŞARILAR DİLİYORUM"

İftara Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı olan Mustafa Yaman'da katıldı. Başkan Yaman program sonrası yaptığı konuşmada, "Bu sezon Bilecik 2. Amatör Futbol Ligi'nde beldemizi temsil edecek olan Bayırköy Belediyespor futbol kulübümüzün kulüp başkanı Özcan Bican ve yönetim kurulu üyelerinin organizasyonu ile kulübümüzde önceki dönemlerde futbol oynamış büyüklerimiz ile şimdiki futbolcu kardeşlerimizle iftar programında bir araya geldik. Bu güzel organizasyona katılan tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunarken futbol takımımıza yeni sezonda başarılar diliyorum sevdamızın adı Bayırköy Belediyespor'dur" ifadelerini kullandı.