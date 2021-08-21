Nagehan Alçı köşe yazısında Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ı hedef aldı: Paranoyalarını iyice azdıran bir ruh haline büründü

Koronavirüs salgının başından bu yana birçok kanala çıkarak salgın hakkında değerlendirmelerde bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan çok konuşulan bir isim oldu. Özellikle Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın bir canlı yayında okulların açılması hakkında yaptığı değerlendirme sonrası Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ı eleştirmesi ikili arasında polemik konusu olmuştu.

Bu konu hakkında Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bir köşe yazısı daha kaleme aldı. Alçı, "Benim esas meselem tüm okulların açılabilmesi…" başlığıyla yayımlanan köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Benim Mehmet Ceyhan ile ilgili yazdığım iki yazıda da amacım okulları hep kapalı bırakmak isteyen lobinin en çok kullandığı hatta istismar ettiği olgu olan “Mehmet Ceyhan böyle diyor” argümanını onların elinden almaktı.

Yoksa son derece sempatik bir insan olarak da gördüğüm Mehmet Ceyhan ile hiçbir kişisel problemim olamaz. Kaç kez beraber yayına çıktık.

Fakat Mehmet Hoca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliğini çok istediği halde kabul edilmemesinin yarattığı hayal kırıklığını söylemlerine yansıttıkça problem büyümeye başladı bence.

Gördüğüm kadarıyla zaten karamsar bir kişiliğe sahipken bu süreçte daha da karamsarlaştı ve insanların paranoyalarını iyice azdıran bir ruh haline büründü. Yoksa ben asla Ceyhan’ın kötü niyetle davrandığını düşünmüyorum.

Benimle ilgili söylediklerine de hiç kızmıyorum. O benimle ilgili ne kadar ağır sözler söylerse söylesin ben her zaman kendisine saygı duyacağım. Sevimli huysuzluğunu seviyorum da ayrıca. Bu mesele kişisel bir konu değil. Profesörler de bazen duygusallaşıp ergen çocuklar gibi davranabilirler. Okullar açılıyorsa ve artık Mehmet Ceyhan insanlarımıza paranoya aşılamayacaksa benim için mesele bitmiştir."

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