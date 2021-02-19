Nakdi Ücret Desteği uzatıldı mı son dakika? Nakdi Ücret Desteği ne zamana kadar uzatıldı 2021?

Pandemi sürecinde vatandaşların ekonomik açıdan en az hasarı alabilmesi adına sağlanan Nakdi Ücret Desteği uztıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada; destek ve teşviklerle salgından kaynaklanan sıkıntıları bir nebze olsun hafifletmenin gayreti içinde olduklarını belirtti. Peki; Nakdi Ücret Desteği ne zamana kadar uzatıldı 2021?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI SON DAKİKA?

Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI 2021?

Nakdi Ücret Desteği 17 Mart'a kadar uzatıldı. Nakdi Ücret Desteği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenmektedir.

Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, bir işyerinde işe başlanması halinde nakdi ücret desteği kesilir.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı son dakika 2021? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?