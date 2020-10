Allah'ı anmanın bir yoluda zikirdir, Zikirler farz namazlardan hemen sonra yapılması daha uygun bulunmaktadır.

Tesbihat'ın kelime anlamına baktığımızda namazdan sonra Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığımız zikir anlamına gelir.

Namazdan sonra okunacak dua ve tesbih nelerdir?

Namaz bittikten sonra :

"Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram."denilir ve hemen ardından "Alâ Rasulina salavat" denir.

Anlamı:

"Peygamberimiz üzerine salavat" (getirin) anlamında söylenir.

"Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim."

Anlamı:

"Allahı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah'adır. Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah'tır."

Bu söylenen duaların ardından tesbihata geçmeden önce 1 Fatiha 3 ihlas okunur.

Bismillahirrahmanirrahim,

"Elhamdulillâhi rabbil'alemin Errahmânir'rahim Mâliki yevmiddin İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în İhdinessirâtal mustakîm Sirâtallezine en'amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn"

Anlamı:

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd, Alemlerin Rabbi Rahman, Rahim Hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil."

Bismillahirrahmanirrahim,

"Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed Lem yelid ve lem yûled Ve lem yekün lehû küfüven ehad"

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). Doğurmadı ve doğurulmadı O 'na bir denk de olmadı.

bu duaların ardından,

"Ve huvel aliyyul aziymizul celali subhanellah." 33 defa Subhanallah:

Allah noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla muttasıf (sıfatlanmış) tır.

"Subhanel bagiy daime nil hamdulillah." 33 defa Elhamdulillah: Hamd (şükür) Allah'adır

"Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber." 33 defa Allahu ekber: Allah en büyüktür.

Bu tesbih ve duaları yaptıktan sonra ise:

"Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mulku ve lehu`l-hamdu ve huve alâ kulli şey`in kadîr"

"Allah Teala'dan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur. Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır. Her şeye kadirdir."

işte namazdan sonra yapılacak tesbihler bunlardan ibarettir. Buna ilaveten yine zikir çekmeye devam etmek isterseniz Allahın 99 ismini zikir çekebilirsiniz:

NAMAZDAN SONRA ESMAÜL HÜSNA ZİKİRLERİ:

1- Allah (C.C.): "Eşi benzeri olmayan."

2- Er-Rahmân: "Dünyadaki herkese merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden."

3- Er-Rahîm: "Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan."

4- El-Melik: "Mülkün, dünyanın sahibi"

5- El-Kuddûs: "Noksanlıktan uzak."

6- Es-Selâm: "Tehlikelerden selamete çıkaran."

7- El-Mü'min: "Güven veren, koruyan."

8- El-Müheymin: "Her şeyi görüp gözeten."

9- El-Azîz: "İzzet sahibi"

10- El-Cebbâr: "Azamet ve kudret sahibi."

11- El-Mütekebbir: "Büyüklükte eşi, benzeri olmayan."

12- El-Hâlık: "Yaratan."

13- El-Bâri: "Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan."

14- El-Musavvir: ''Şekil veren."

15- El-Gaffâr: "Günahları örten ve çok mağfiret eden."

16- El-Kahhâr: "Her şeye galip ve hakim olan."

17- El-Vehhâb: "Çok fazla ihsan eden."

18- Er-Rezzâk: "Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan."

19- El-Fettâh: "Darlıktan kurtaran. "

20- El-Alîm: "Gizli açık, her şeyi bilen."

21- El-Kâbıd: "Dilediğine darlık veren"

22- El-Bâsıt: "Dilediğine bolluk veren"

23- El-Hâfıd: "Dereceleri alçaltan"

24- Er-Râfi: "Şeref verip yükselten."

25- El-Mu'ız: "Dilediğini aziz eden"

26- El-Müzil: "Dilediğini zillete düşüren."

27- Es-Semi: "Her şeyi en iyi işiten."

28- El-Basîr: "Her şeyi en iyi gören."

29- El-Hakem: "Mutlak hakim"

30- El-Adl: "Mutlak adil"

31- El-Latîf: "Lütuf ve ihsan sahibi olan."

32- El-Habîr: "Olmuş olacak her şeyden haberdar."

33- El-Halîm: "Acele etmeyen"

34- El-Azîm: "Pek yüce."

35- El-Gafûr: "Affı bol."

36- Eş-Şekûr: "Az amele, çok sevap veren."

37- El-Aliyy: "Yüceler yücesi"

38- El-Kebîr: "Büyüklükte benzeri yok,"

39- El-Hafîz: "Her şeyi koruyucu olan."

40- El-Mukît: "Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden."

41- El-Hasîb: "Kulların hesabını en iyi gören."

42- El-Celîl: "Celal ve azamet sahibi."

43- El-Kerîm: "Çok ikram eden."

44- Er-Rakîb: "Kontrolü altında tutan."

45- El-Mucîb: "Duaları, istekleri kabul eden"

46- El-Vâsi: "Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'"

47- El-Hakîm: "Her işi hikmetli"

48- El-Vedûd: "Kullarını en fazla seven"

49- El-Mecîd: "Her türlü övgüye layık bulunan."

50- El-Bâis: "Ölüleri dirilten."

51- Eş-Şehîd: "Her zaman her yerde hazır."

52- El-Hakk: "Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran."

53- El-Vekîl: "Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran."

54- El-Kaviyy: "Kudreti en üstün"

55- El-Metîn: "Kuvvet ve kudret kaynağı"

56- El-Veliyy: "İnananların dostu, onları sevip yardım eden."

57- El-Hamîd: "Her türlü hamd ve senaya layık"

58- El-Muhsî: "Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen."

59- El-Mübdi: "Maddesiz"

60- El-Muîd: ''Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan."

61- El-Muhyî: "İhya eden"

62- El-Mümît: "Her canlıya ölümü tattıran."

63- El-Hayy: "Ezeli ve ebedi"

64- El-Kayyûm: 'Varlıkları diri tutan"

65- El-Vâcid: "Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan."

66- El-Macîd: "Kadri ve şanı büyük"

67- El-Vâhid: "Tek olan."

68- Es-Samed: "Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan."

69- El-Kâdir: "Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan."

70- El-Muktedir: "Dilediği gibi tasarruf eden"

71- El-Mukaddim: "Dilediğini, öne alan, yükselten."

72- El-Muahhir: "Dilediğini sona alan"

73- El-Evvel: "Ezeli olan."

74- El-Âhir: "Ebedi olan"

75- El-Zâhir: "Varlığı açık "

76- El-Bâtın: "Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan. "

77- El-Vâlî: "Kainatı idare eden."

78- El-Müteâlî: "Son derece yüce olan."

79- El-Berr: "İyilik ve ihsanı bol"

80- Et-Tevvâb: "Günahları bağışlayan."

81- El-Müntekim: "Zalimlerin cezasını veren"

82- El-Afüvv: "Affı çok olan"

83- Er-Raûf: "Çok merhametli."

84- Mâlik-ül Mülk: "Mülkün, her varlığın sahibi."

85- Zül-Celâli vel ikrâm: "Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi."

86- El-Muksit: "Her işi birbirine uygun yapan."

87- El-Câmi: "Mahşerde bir araya toplayan."

88- El-Ganiyy: "Her türlü zenginlik sahibi"

89- El-Mugnî: "Zengin eden."

90- El-Mâni: "Engelleyen."

91- Ed-Dârr: "Elem"

92- En-Nâfi: "Fayda veren şeyleri yaratan."

93- En-Nûr: "Alemleri nurlandıran"

94- El-Hâdî: "Hidayet veren."

95- El-Bedî: "Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi."

96- El-Bâkî: ''Varlığının sonu olmayan, ebedi olan."

97- El-Vâris: "Her şeyin asıl sahibi olan."

98- Er-Reşîd: "Doğru yolu gösteren. "

99- Es-Sabûr: "Ceza vermede acele etmeyen."

Tesbihlerde zikirler neden 33 defa çekilir?

Çekilmesi gereken tesbih miktarları hakkında farklı rivayetler vardır. Bunlardan bazıları zikirlerin 11’er, bazıları 25’er, bazıları da 10’ar defa söylenebileceği yönündedir. Ancak, 33’er kez söylenmesi ile ilgili rivâyet edilen hadisler daha fazladır.

Zikrin 33 kez çekilmesinin önerilmesi, 33'ün 3 ile çarpımında 99 etmesidir. Böylelikle Allah’ın 99 ismiyle zikretmiş olunur.

NAMAZ KILDIKTAN SONRA TESBİH ÇEKMEK FARZ MI SÜNNET Mİ?

Günümüzde camilerde ya da evlerde alışkanlık haline getirmeye çalıştığımız namaz tesbihatı ile ilgili merak edilen konulardan birisi de Peygamber Efendimiz (SAV)'in döneminde tesbihatın nasıl yapıldığıyla ilgilidir.

Dini kaynaklara bakıldığında Peygamberimiz ve ashabının farz namazları kıldıktan sonra tekbir ve tesbih gibi bazı faziletli zikirleri yüksek sesle okudukları bilinmektedir. Öyle ki Abbâs (r.a.); insanların Efendimiz (SAV)'in zamanında farz namazı kıldıktan sonra yüksek sesle zikrettiklerini haber vermiş, “Ben bu sesi işitir işitmez, insanların namazı bitirdiklerini anlardım.” demiştir.

Yine aynı kişinin bir başka rivayetinde “Ben Peygamber (s.a.v.)'in namazı bitirdiğini tekbîr getirilmesinden anlardım.” demiştir. (Buhari, Ezan, 155)

Buna bağlı olarak da, namazdan sonra tesbihat yapılmasının müstehp davranış olduğu görülmektedir. Bu tesbihatlar tek başına yapılabileceği gibi cemaat şeklinde de yapılabilir. Dolayısıyla buradan da tesbih çekmenin ya da dua okumanın farz değil ancak sünnet olduğunu görebiliriz. Uygulandığı takdirde fazilet kazanılan bu durum eğer yapılmazsa da günah değildir.